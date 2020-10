Tidligere storscorere: – Dette gjør Haaland helt rå

Erling Braut Haaland ser seg ikke tilbake, og onsdag fant han nettmaskene for tolvte gang i sin Champions League-karriere.

Med det har han kun Ole Gunnar Solskjær og John Carew foran seg på listen av mestscorende nordmenn i turneringens historie, og to av dem han passerte onsdag kveld hyller nå lysluggen fra Jæren.

Fakta: Ti mestscorende nordmenn i Champions League Ole G. Solskjær, 20

John Carew, 18

Erling B. Haaland, 12

Harald M.Brattbakk og Roar Strand, 11

Tore André Flo og Sigurd Rushfeldt, 8

Jan-D. Sørensen, 7

Frode Johnsen, 6

Bent Skammelsrud og Mini Jakobsen, 5



– Det er selvfølgelig imponerende. Jeg tror kanskje det aller viktigste slik jeg ser det er hans direkte spill. Det er det som gjør at han er så god som han er. Det spiller ingen rolle om det er Real Madrid som står på andre siden av banen eller et lag i en kvalik eller bunnlaget i Bundesliga. Han gjør akkurat det samme, sier Harald Martin Brattbakk til TV 2.

Trønderen scoret selv elleve mål på 36 Champions League-kamper (ikke medregnet kvalik) i Rosenborgs glansdager, men er langt ifra bitter for å ha blitt forbigått på listen.

– Det hadde jeg ikke noe forhold til før du spurte, men det tenker jeg bare er helt topp. Alle rekorder er til for å slås. Vi trodde jo at Michael Schumacher også var uslåelig, med 91 seire i Formel-1, men så kommer Lewis Hamilton. Det at rekorder slettes betyr bare at den aktiviteten man driver med er i utvikling hele tiden, sier den tidligere storscoreren.

– Derfor fotball fortsatt er kjempeartig

Selv ble Brattbakk toppscorer i Tippeligaen i fem sesonger, og var også den mestscorende i norsk fotballs øverste divisjon frem til Sigurd Rushfeldt overtok rekorden i 2011. Han mener at det at det nå er kommet nye unge norske spillere som slår nye rekorder fra hans egen tid på banen er med på å heve interessen.

– Det er derfor jeg synes fotball fortsatt er kjempeartig. Man har hele tiden troen på at det skal komme noen nye som røsker litt opp. Det gjelder i alle idretter, spesielt i fotball, og det er selvfølgelig ekstra gledelig når det er unge spillere, sier 49-åringen.

Dette begeistrer Flo

Tore André Flo, en av norsk fotballhistories beste spisser, synes Haalands suksess er fantastisk. 47-åringen er i dag ansatt i gamleklubben Chelsea som en av de ansvarlige for klubbens lånespillere, og som gammel spissprofil er han klar på hvilke elementer av Haalands spill som har imponert.

Tore André Flo fra tidne i Chelsea. Foto: Srdjan Petrovic

– Det er selvfølgelig litt forskjellige ting. Han har en veldig stor fart, noe vi alle har sett, og så er han ganske rå på det at han bare går rett på mål. Han skyter godt, tar sjansene sine og går rett på. Det virker ikke som at han er redd for noe. Han er veldig uredd, og tar korteste veien til målet, sier mannen som i sin tid fikk tilnavnet «Flonaldo» etter herjing med Brasil i en treningskamp på Ullevaal i 1997.

– Han gjør det i grunn veldig enkelt, men av og til er det vanskelig i fotball å gjøre det enkelt. Men når han har den farten, og tar den snareste veien, da kan han komme seg foran motstanderne. Kommer han seg på målsiden av forsvarerne, er han vanskelig å stoppe, sier Flo, og utdyper:

– Så er han veldig smart i bevegelsene. Han tar det lille rykket på akkurat riktig tidspunkt, han kommer seg akkurat først på ballen i en del situasjoner og han unngår akkurat å komme seg i offside. Det er små detaljer.

Stryningen lar seg virkelig imponere over det jærbuen har fått til i en alder av bare 20 år.

– I den alderen spilte jeg fremdeles for Sogndal, så det er ikke helt sammenlignbart med det jeg drev på med i den alderen. Han er langt, langt fremme i løypen. Han blir jo sammenlignet med Ronaldo og Lewandowski, og nesten Messi, og de karene der. I den alderen han er i nå. Det sier det meste, sier Flo.

Strand: – Helt vilt

Den andre som ble forbigått i antall Champions League-scoringer onsdag kveld var Brattbakks tidligere RBK-kompis Roar Strand.

– Jeg visste at jeg hadde scoret ganske mange med tanke på at jeg var midtbanespiller, men akkurat hvor mange jeg hadde, det vet jeg ikke, sier den tidligere midtbanestrategen.

Selv scoret han elleve ganger på 71 kamper, eller tolv på 74 om en regner med scoringen mot Sampdoria serievinnercupen - før Champions League ble opprettet som eget format i 1992. 50-åringen tar seg selvsagt imponere av Braut Haalands tolv mål på ti kamper i turneringen.

– Ja, det er jo helt vilt. Det er bare å ta av seg hatten. Han er rett og slett helt rå. Den fysikken han har, og når han først bestemmer seg og lukter scoring, så er han utrolig effektiv. Det er ikke noen tvil om at når han lukter mål, så skal den inn. Det er ingen omveier, sier Strand.

Verbet «braute» er dekkende for stilen

Gårsdagens tolvte Braut Haaland-scoring i Europas gjeveste klubbturnering var av nettopp den sorten, da lysluggen mottok en stuss fra Jude Bellingham og lot gasspedalene gjøre resten av jobben. Alene med keeper var tunnel og 2-0 et faktum.

– Han bare «brauter» seg fram. Han krummer nakken og skyter fart. Så var han selvfølgelig litt heldig med avslutningen, men han vet hvor målet står.

– Du bruker ordet «braute» som et verb, ja?

– Det er et trøndersk uttrykk det, at du «brauter» deg gjennom mye. Men han gjør det jo også bokstavelig talt. Det er en utrolig fysikk der, sier en imponert «Supermann» lattermildt.

Mannen, som selv scoret mål i 21 strake sesonger på norsk fotballs øverste nivå og vant 16 ligatitler med RBK, trekker også frem et annet aspekt ved Haalands spill som imponerende.

– Han en utrolig bra lagspiller. Han spiller opp folk rundt seg og setter dem opp i situasjoner foran mål. Jeg er imponert. Han kommer også til store sjanser, og han burde jo gjerne hatt en til i går. Der kunne han faktisk sentret også, men han scorer jo åtte av ti ganger på den der, sier Strand.

Rakettkarrieren til Braut Haaland er også noe som imponerer den tidligere profilen i norsk fotball, ettersom det kun er litt over to år siden man virkelig fikk opp øynene for fenomenet.

– Jeg husker da han scoret fire mål mot Brann. Da så du kapasiteten hans. Og så har han jo selvfølgelig tatt store steg også side det. Jeg visste for eksempel ikke at han var så hurtig, sier trønderen.

– Hvor dette kan ende, er vanskelig å si

For Brattbakks del har det også vært ekstra gledelig å se et talent han selv har kunnet observere som unggutt virkelig blomstre. Den tidligere RBK-profilens sønn Filip er nemlig også 2000-modell, ett av Norges største angrepstalent og for tiden utlånt fra Rosenborg til OBOS-ligaklubben Raufoss.

– Jeg vet jo hvordan Erling er. Det er jo utrolig kult å se at det blir noe av de som satser. Talentet har vært ubestridt og ekstremt i mange år. Men for å nå potensialet sitt, må man ha riktig trener, spille på riktig lag, være skadefri, være på riktig plass og prestere når landslagstrenerne er og ser på. Det er så mange ting som skal klaffe, sier Brattbakk.

Og hvor kan så dette ende for Erling Braut Haaland? I en alder av 20 har han allerede tolv mål i Champions League, og kun John Carew (18) og Ole Gunnar Solskjær (20) foran seg på den listen av nordmenn.

Vi lar Roar Strand får siste ord.

– Hvor dette kan ende, er vanskelig å si, hvis han fortsetter sånt som dette her. Vi sa jo til å begynne med at dette her ikke kunne fortsette, men det har det jo gjort, småler RBK-legenden.