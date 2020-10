Smitteutbrudd i militærleir: – Uoversiktlig

To ansatte ved Setermoen militærleir har fått påvist smitte. Smittekilden er ukjent, og Bardu-ordføreren frykter nå et stort utbrudd.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu kommune, sier at de har satt krisestab, og at de er i gang med en omfattende testing.

– Vi har ikke kontroll på kilden, og situasjonen er uoversiktlig. Derfor kaller vi dette for et utbrudd, og ikke bare to enkelte tilfeller. Dette kan bli veldig utfordrende, så det er viktig å brette opp ermene nå med en gang, sier ordføreren til TV 2.

For smitte i en militærleir kan raskt utvikle seg til å bli kritisk. De to smittede er dog ansatte i militæret – ikke vernepliktige.

– Det hadde vært mye verre om de var vernepliktige, for de bor tett i tett på kaserner. Det er jo utfordrende å lage egne smitterom i en militærleir, hvor det så å si ikke er en eneste ledig seng. Men per nå er det bare snakk om egne ansatte, noe som gjør situasjonen enklere foreløpig, sier han.

Tilhørte samme avdeling

De to smittede tilhører samme avdeling - den største i militærleiren. De har begge vært i leiren de siste 14 dagene.

– De er blitt smitta i leiren, sier Heimdal bestemt.

Nå samarbeider Forsvaret med kommunen med omfattende testing og sporing.

400 amerikanske soldater i leiren

Det er 400 amerikanske soldater i leiren, men Heimdal avviser at det er de som kan ha tatt med seg smitte inn i leiren.

– De kom på fredag, men de har vært i karantene. De har ti dagers karantene, og har ikke truffet på noen siden de kom hit.

Torsdag skal kommunen og Hæren ha en felles pressekonferanse klokken 13.00.