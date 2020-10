– De tror jeg er paven, Tutta!

Suzann Pettersen (39) innrømmer at det nære vennskapet til Donald Trump har vært både krevende og belastende etter at han ble president i 2016.

Fire dager før presidentvalget i landet hun har et sterk forhold til, men ikke stemmerett i, forteller den tidligere golfproffen om sin nære relasjonen til verdens mektigste mann. Skal vi tro Suzann Pettersen så kan det bli lenge til neste gang hun snakker om Trump.

– Jeg har fått kjenne litt på mitt vennskap med Trump, både i sosiale medier og i media. Sier man for mye så blir det snudd mot deg, selv om det er en ærlig og oppriktig mening fra min side. Jeg har lært min lekse og kanskje sagt litt for mye, men mitt vennskap med Trump har vært ryddig og greit hele veien, sier Suzann Pettersen til TV 2.

Vi møter Suzann Pettersen og mannen Christian Ringvold i deres nye hjem på Holmen i Oslo. Etter en lang golfkarrieren og over tjue år som fastboende i USA har Tutta flyttet hjem for godt. I fjor høst satte hun karrierepunktum med en spektakulær avslutning og seier i Solheim Cup.

HJEMME: Suzann Pettersen og ektemannen Christian trives godt i Norge etter å ha bodd mange år i USA. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Nære venner

I boka Tutta - Uten mot, Ingen ære, forteller en ærlig Pettersen om et langt liv i toppidretten. Om oppturene, nedturene, konfliktene og et helt spesielt vennskap.

Suzann Pettersen ble kjent med Donald Trump i 2006. Trump deler Pettersen lidenskap for golf, og viste tidlig omsorg for den da 25 år gamle jenta under en golfturnering i West Palm Beach.

En influensasyk og sengeliggende Pettersen fikk legetilsyn i forkant av golfturneringen. Plutselig dukket Trump opp i døråpningen på hotellrommet og lurte på om han kunne gjøre noe for den unge golferen.

– Vi fant kjapt tonen, og fikk en god vennskapsrelasjon. Du trenger ikke pakke inn ting når du snakker med han, forteller Pettersen i den nye boka.

GOD TONE: Suzann Pettersen og Donald Trump fotografert på en golfbane i Florida i 2007. Foto: Scott Halleran/ AFP

At Donald Trump skulle slå Hillary Clinton på målstreken, og at hun kunne kalle den amerikanske presidenten for sin personlige venn, overrasket Pettersen i 2016.

– Vi har en felles interesse og hobby, og mange felles venner. Han har alltid vært en interessant person. Også før han ble president. At han skulle ende opp som president var nok i hans fjerneste fantasi også, i alle fall i begynnelsen av vårt vennskap.

Hemmelighet

Suzann Pettersen innrømmer at det i perioder har vært problematisk å kalle Donald Trump en personlig venn. Hun sier hun har bodd lenge nok i USA til å ha en formening om både samfunnsliv og politikk, men hennes meninger deler hun ikke.

– Det er min hemmelighet.

I 2016, da Trump ble president, delte hun en gratulasjon til sin mangeårige venn på Twitter. Beskyldningene om at hun støttet støttet rasisme, hvitt herredømme, egoisme og idioti, haglet.

– Jeg slettet meldingen, men etter å ha tenkt meg om la jeg den ut på nytt. Det må da være lov å gratulere en venn med ny jobb, forteller Pettersen i boka.

– Hvordan opplever du Donald Trump på tomannshånd?

– Den personen han er privat, når du snakker med han under fire øyne, er veldig likt det bildet du ser i media. Det har overrasket meg like mye som alle andre at han ikke er litt smartere i måten han uttaler seg på, og opptrer på. Han er seg selv lik, privat og offentlig. Det er kanskje hans karakter, sier Suzann Pettersen i intervjuet med TV 2.

– Har du fortsatt kontakt med Trump?

– Jeg hadde direktenummeret hans før han ble president. Ville jeg ha tak i han, så fikk jeg tak i han. Det er ikke like lett nå, men trenger jeg å snakke med han så klarer jeg det fortsatt, forteller hun.

Suzann Pettersen trives hjemme i Norge med ektemannen Christian, sønnen Herman og hunden Tiko.

Telefon fra presidenten

– Etter seieren i Solheim-cup i fjor ringte han meg privat for å gratulere oss med seieren. Han er en ivrig golfer som følger med på det som er å følge med på, sier Tutta.

Sist de to møttes ansikt til ansikt var i 2017, da deltok Suzann Pettersen i en golfturnering på Trumps bane i Bedminster i New Jersey, vest for New York.

– Det var et enormt sikkerhetsoppbud med snikskyttere på hvert hjørne. Jeg møtte han i et slags skuddsikkert glassbur ved siden av klubbhuset. Tonen mellom oss var den samme gamle da vi møttes.

Tutta ler og forteller om presidentens reaksjon på den spesielle settingen:

– Tutta, de tror jeg er paven!

– «Welcome to my glass house.»

– Han refererte til den innglassede bilen paven kjører rundt i. Han var ikke veldig glad for å måtte sitte opphøyd i dette glassteltet, mens alle andre var på banen og i klubbhuset, forteller Suzann Pettersen.