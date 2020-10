Vil psyke ut landslagskompisen: – Han har et godt temperament

Det er duket for stjernemøte mellom Patrick Thoresen og Lars Haugen når et revansjelystent Storhamar møter Manglerud Star.

Torsdag tar Manglerud Star imot Storhamar. Der skal landslagsveteranene Lars Haugen og Patrick Thoresen møtes i duell.

– Det er klart at når jeg ser han under maska der, og jeg kanskje klarer å få lurt en puck inn bak ham, så vil det føles litt ekstra deilig, forteller Patrick Thoresen.

– Det er alltid noen russiske gloser man kan slenge

Det er ikke første gang Thoresen og Haugen møtes i duell i seriespill. De har møttes i både KHL (Kontinental Hockey League) og SHL (den svenske hockeyligaen).

– Jeg har ikke en tendens til å score for mange mål på han når vi har møttes tidligere, så han har et lite overtak på meg. Det er vel derfor jeg fortsatt spiller, for å få vendt på den dårlige trenden, forteller Thoresen.

Lars Haugen forteller om tiden de spilte mot hverandre i Russland, sist i 2015. Som de eneste nordmennene på isen, var det ekstra viktig at Thoresen ikke fikk sette pucken i mål.

– Patrick har ikke blitt raskere siden den gang, men vi får se. Det er klart at han er en luring, så jeg kan ikke låse meg inn på at han skal gjøre visse ting – for da gjør han garantert det motsatte. Det er bare å være klar for alt, egentlig, forteller Haugen.

– Har et godt temperament

Etter flere år sammen på landslaget, har de blitt svært godt kjent ute på isen.

– Haugen har et godt temperament, så vi får prøve å komme inn i huet på han. Jeg vet jo hva han tenner på, så vi får se om vi klarer å få han litt sinna og miste fokuset litt, ler Thoresen.

Haugen velger en litt annen metode.

– Det er alltid noen russiske gloser man kan slenge. Han ble jo ikke så skarp på russisken, men det er et par gloser jeg vet han kan. Så jeg får ta noen sånne, men så tror jeg må fokusere på mitt. Jeg vet med meg selv at hvis jeg begynner å prate og holde på, så glemmer jeg hva jeg skal gjøre. «Keep it simple», tenker jeg, sier Haugen.

– Vi er revansjelystne

Lagene møttes tidligere i oktober. Da vant Oslo-laget 7-4 på Hamar, men Haugen var ikke i troppen.

– MS er gufne å spille mot. Det er 110 prosent hele veien inn til mål uansett, om de ligger under med tre eller leder med tre. Det viste de mot oss sist da vi tok en komfortabel ledelse og de ikke ga seg. Vi er revansjelystne på Hamar, sier Thoresen.

Haugen er klar på at det legges mye stolthet i innsatsen til Manglerud, men at de må være mer skjerpet fra når pucken droppes.

– Vi må være mye mer med fra start hvis vi skal ha sjans. Vi kommer ikke til å score syv mål mot Storhamar hver kamp akkurat. Vi må fortsette der vi var forrige helg hvor vi var veldig solide defensivt, forteller keeperen.