Leah Isadora Behn har funnet sin store lidenskap: – Det er veldig skummelt, men det er spennende å få et større publikum

15 år gamle Leah Isadora Behn er for de fleste best kjent som datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn. Men nå har hun opparbeidet seg en egen fanskare på sosiale medier under navnet @leahhhbeauty.

Der deler hun store og små hendelser fra hverdagen, og en hel del sminkevideoer med sine 22.000 følgere på Instagram, og 7300 følgere på TikTok.

15-åringen forteller at hun kan bruke mange timer på å eksperimentere med sminke. Da glemmer hun verden utenfor.

– Du får en pause fra virkeligheten. Du bare sitter der helt du er ferdig. Da går jeg ikke på do en gang, forteller hun til God morgen Norge.

– Det er veldig fint å ha noe jeg kan gå bort i og gjøre når jeg vil. Jeg synes det hjelper veldig mye.

HALLOWEEN-SMINKE: Leah tok utfordringen, og viste God morgen Norge sine seere hvordan man kan sminke seg selv til halloween. Her sammen med programleder Peter Moi Bubresko og sminkeguru Jan Thomas. Foto: Peter Moi Bubresko/ God morgen Norge

På kort tid har hun og sminkeguru Jan Thomas blitt venner. Det hele startet med at Leah fikk et besøk hos Jan Thomas i bursdagsgave av en venninne.

Han forteller at han ser mye av seg selv i Leah, og at han er imponert over den unge jenta.

– Da jeg så Leah tenkte jeg: «Jeg er Leah». Makeup for meg var et univers hvor jeg kunne løpe inn i en fantasiverden og komme meg ut av virkeligheten. Jeg gikk nesten inn i en transe når jeg satt å styrte og lekte meg, forteller han.

Støtte fra familien

Leah har fått i oppgave av God morgen Norge om å vise hvordan man enkelt kan sminke seg selv til årets halloween-feiring.

Hun gikk for en edderkopp-look, som du kan se resultatet av øverst i saken. 15-åringen selv er svært glad i denne høytiden.

– Nå har jeg blitt litt gammel, så nå skulle jeg ha en halloween-fest med klassen. Det kan jeg ikke nå, men det går bra. Selvfølgelig skjønner jeg at det er viktigere med korona og sånt.

HEIAGJENG: Prinsesse Märtha Louise og døtrene Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn og Maud Angelica Behn under presentasjon av utstilling med Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya. Foto: Fredrik Hagen/ NTB

Til tross for at hun kan bruke mangfoldige timer på rommet med sminkekosten, får hun full støtte fra familien.

– Det har det vært fra start. Jeg har en veldig støttende familie, påpeker Leah, som forteller at hun alltid viser familien sine nyeste påfunn før hun fjerner det.

– Hva har moren din lært deg?

– Hun sier; «Hvis du vil gjøre det, så bare gjør det». Også gjør jeg det og det går bra.

Åpner opp om fremtidsplanene

Det 15-åringen får til med sminke, har gitt henne stor selvtillit.

– Jaja, «I feel like a queen». Når jeg klarer en look, da er jeg sånn: «Yes», spesielt hvis jeg klarer noe jeg ikke trodde jeg skulle klare. Jeg bare prøver og hvis jeg klarer det blir jeg sånn; «What?».

I starten var hun redd for hva andre skulle tenke, dersom hun for eksempel dukket opp med noe litt utenom det vanlige på skolen.

– Det er veldig mange som du tror bryr seg, men som ikke bryr seg i det hele tatt. Jeg var redd for å gå med eyeliner på skolen skikkelig lenge, for jeg var redd for at de skulle tenke at jeg sminket meg for mye på skolen. Også gjorde jeg det, og ingen brydde seg i det hele tatt. Og det er så mye i livet som er sånn, bare mye større.

I fremtiden ønsker Leah å jobbe innen sminke, mote og modell-yrket.

– Jeg har ikke lyst til å ha en kjedelig jobb, for å si det sånn. Ikke noe kontorjobb, sier den målbevisste 15-åringen.

Likevel legger hun ikke skjul på at hun er bekymret for å tre inn i rampelyset, etter å ha sett hva moren har gått gjennom til tider.

– Selvfølgelig er jeg redd. Jeg er alltid redd og er redd for alt. Eller jeg er ikke redd – det er ikke sånn at jeg ikke gjør det, men jeg gruer meg. Det er veldig skummelt, men det er spennende å få et større publikum, konkluderer sminkeentusiasten.