Får to nye medaljer i posten og blir historisk - ni år på etterskudd

Hjemme i den lokale sparebanken i Stryn står et monter med alle medaljer og utmerkelser Tarjei Bø har sanket gjennom elleve år på toppnivå.

Snart blir samlingen utvidet med ytterligere to medaljer: En OL-bronse i stafett fra 2014, og en VM-bronse fra fellesstarten i 2011.

Begge ganger havnet Bø i utgangspunktet på fjerdeplass, men denne uka tapte russeren Jevgenij Ustjugov sin dopingsak i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Det betyr at alle resultater russeren har oppnådd mellom 2010 og 2014 strykes.

BLE VM-KONGE: Tarjei Bø poserte med sine fem medaljer fra VM i 2011. Nå blir fem til seks. Foto: Erlend Aas / SCANPIX Foto: Erlend Aas

– Det er mest en lettelse, at rettferdigheten seirer. Folk maser om alle fjerdeplassene jeg har, men nå kan jeg svare tilbake at «du, det er tredjeplasser vi snakker om her». Så det er bra, sier Tarjei Bø med et smil.

Rykker fra lillebror

Spesielt fornøyd er han med å få VM-bronsen fra Khanty Mansijsk i 2011: Bø sto med fem av fem medaljer før den avsluttende fellesstarten og hadde muligheten til å bli tidenes første skiskytter til å ta medalje på samtlige distanser.

Med to bomskudd på siste skyting røk gullmuligheten. I stedet vant Emil Hegle Svendsen foran Ustjugov på annenplass. Tarjei Bø kom i mål til fjerdeplass, ni sekunder bak bronsevinner Lukas Hofer.

Nå som Ustjugov strykes fra resultatlistene rykker Bø opp til tredjeplass og blir historisk - ni og et halvt år etter at han skulle blitt det.

– Det er jeg litt stolt over, faktisk. Det må jeg ærlig innrømme. Kult å være den første som har gjort det. Og nå har jeg klart noe som Johannes ikke har klart, og det er veldig bra. Jeg trodde han hadde tatt meg igjen på alt, men så kommer den saken her, og så rykker jeg fra igjen på ett område! Det er kanskje største grunn til feiring her. Johannes tok seks medaljer i vinter, det samme som jeg nå altså har gjort i 2011, men han hadde sju konkurranser mot mine seks, fastslår Bø.

DØMT I IDRETTENS VOLDGIFTSRETT: Jevgenij Ustjugov mister både OL-gull på fellesstart i 2010, VM-sølv på fellesstart i 2011 og OL-gull på stafett i 2014. Her kjemper han mot Tarjei Bø under VM i 2011. Foto: Mikhail Metzel

Marte Olsbu Røiseland ble for øvrig første skiskytter i historien til å ta medalje i sju av sju VM-øvelser i Anterselva i februar.

Tok et oppgjør med russerne

I samme mesterskap havnet Bø to ganger på den sure fjerdeplassen i individuelle løp - den ene gangen bak den tidligere dopingdømte russeren Aleksander Loginov.

Etterpå hisset Bø på seg russerne da han uttalte at han ikke så på Loginov som en verdig gullvinner.

– Jeg sa tydelig fra da, og står for det samme fortsatt. Den sprinten i Anterselva var et av mine beste løp i karrieren. Noen løp kan være helt fantastiske, selv om du ikke står øverst på pallen. Nivået var ekstremt høyt den dagen. Og så satt jeg igjen med den sure fjerdeplassen bak en tidligere dopingdømt. Det svir alltid litt ekstra. Slike nederlag er alltid tøffe, men ekstra tøffe når man taper mot folk som har jukset. Det skjærer i hjertet og bryter med alt jeg står for, og da er det viktig for meg å si fra, sier Bø.

– Du har fortsatt tre fjerdeplasser i mesterskap, to av dem der utøvere fra nasjoner med frynsete dopinghistorikk har vært foran deg. Forventer du flere enn de to medaljene i posten i årene framover?

– Det går ikke an å tro. Innerst inne har jeg ikke lyst til å håpe heller. Jeg vil at idretten skal være så rein som mulig. Men du vet aldri. Hvis det tar nye ni år, så tror jeg at jeg har lagt opp neste gang storken eventuelt kommer med leveranse.

– Storken?

– For meg er medaljene som et barn, som du skjønner, sier Bø og bryter ut i latter.

Fourcade tar ny gullmedalje

En annen medaljegrossist som kan vente seg en oppgradering i samlingen sin er Martin Fourcade. Fransmannen tok OL-sølv på fellesstarten i Vancouver i 2010, bak gullvinner Ustjugov.

Også dette resultatet strykes av CAS. Tarjei Bø sier det er få som fortjener en ekstra gullmedalje mer enn Fourcade.

– Han har vært tydelig mot doping hele veien og virkelig sagt ifra. Jeg synes det ligger en fin symbolikk i at Fourcade rykker opp til gullmedaljen. Han har vært en fantastisk skiskytter, men også en viktig stemme for rein idrett, sier Bø.

PS! IBU opplyser i en e-post til TV 2 at Ustjugov kan anke CAS-dommen, der fristen går ut 16. november.