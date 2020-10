Eksperter: – Høy risiko for at tiltalte (28) begår nye overgrep

De har vært til stede helt siden rettssaken mot 28-åringen startet i midten av oktober. I retten torsdag la de to sakkyndige frem hvorfor de mener at det foreligger en rekke risikomomenter for at han begår nye volds- og seksualovbrudd.

– Det fremstår som at atferden hans ikke er særlig påvirkelig etter negative erfaringer. Dette finnes eksempler på fra barndommen, og i voksen alder har straffbare forhold blitt gjentatt etter soning, sa en av de sakkyndige, Ketil Joachim Ødegård under sin gjennomgang av rapporten.

Ingen behandling for tilstanden

Rettspsykiaterne baserer vurderingen sin på samtaler med tiltalte selv, gjennomgang av journaler og ved å lytte til det som har blitt sagt i rettssaken. De mener 28-åringen lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Dyssosial personlighetsforstyrrelse Likegyldighet for sosiale forpliktelser og hensynsløs mangel på forståelse for andres følelser

Stor diskrepans mellom atferden og de gjeldende sosiale normer

Atferden lite påvirkelig av negative erfaringer, så som straff

Lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for utbrudd av aggresjon, inklusive vold

Tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i kon-flikt med samfunnet

Kilde: Legeforeningen



– Dette er en ganske kronisk tilstand. Utfordringen er hvordan man skal håndtere det. Det foreligger per i dag ingen overbevisende dokumentasjon på behandling som fungerer, sa de sakkyndige i retten.

– 250 sex-partnere

Ifølge tiltalen har mannen utført en rekke seksuelle overgrep. Mannen nekter straffskyld for de mest alvorlige av de 11 tiltalepostene.

Tidligere i rettssaken har den tiltalte sagt at han aldri har hatt sex med noen som ikke ønsket å ha sex med ham. Dette gjentok han i retten, torsdag.

VURDERER FORVARING: Aktor Kristine Herrebrøden vil mandag fortelle om påtalemyndigheten mener at 28-åringen skal idømmes forvaring. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Er du en mann som har respekt for kvinner, spurte aktor Kristine Herrebrøden.

– Ja, absolutt, svarte mannen umiddelbart.

Han skal ifølge de sakkyndige ha forklart at han aldri ville hatt sex med noen som ikke ville, eller ikke var i stand til å motsette seg handlingen, rett og slett fordi det ikke har vært noe problem å finne noen som vil. Til de sakkyndige har tiltalte forklart at han har hatt om lag 250 sex-partnere.

Påstander om voldtekt, trusler og dyredrap

De siste ukene har tingretten fått høre alvorlige anklager fra en rekke fornærmede i saken.

En kvinne, som var 13 år da overgrepet skal ha skjedd, fortalte hvordan tiltalte holdt fast armene hennes og forgrep seg på henne.

En av mannens tidligere samboere fortalte at hun fikk beskjed om å ta farvel med sin to år gamle datter, etter at tiltalte hadde spurt henne hvilken kniv hun foretrakk på bli tatt livet av med.

Tiltaltes egen far uttalte at sønnen måtte i fengsel for å få hjelp. Han fortalte om episoder fra barndommen var tiltalte skal ha drept en kanin og kastet en katt ut fra andre etasje.

Personlighet kan bli argument for forvaring

De sakkyndiges rapport ble lagt fram torsdag, og satte punktum for rettsakens tredje uke. Neste uke venter aktor og forsvarers prosedyre, før dommerne skal avgjøre 28-åringens videre skjebne.

Allerede i sitt innledningsforedrag fortalte aktor Kristine Herrebrøden at det kunne bli aktuelt å legge ned påstand om forvaring 28-åringen.

Aktor Herrebrøden vil i sin prosedyre på mandag legge ned sin påstand om hvilken straff hun mener 28-åringen skal idømmes.

Da får tiltalte vite om påtalemyndigheten mener at de sakkyndiges rapport er et argument for at tiltalte skal idømmes forvaring, eller ikke.