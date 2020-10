Polititeori: Tom Hagen ventet på ukjent bil

Politiet har en teori om at drapssiktede Tom Hagen (70) ventet med å dra på jobb til å han så den etterlyste 08.56-bilen. Selv har Hagen sin egen teori om den ukjente bilen.

Det får TV 2 opplyst.

Lørdag morgen klokken 09.14 var det to år siden Anne-Elisabeth Hagen ga fra seg sitt siste kjente livstegn, som var en kort telefonsamtale med sønnen hennes.

Hva som skjedde i minuttene før og etter samtalen, er noe politiet har brukt mye tid på å etterforske.

Kvelden før forsvinningen var ekteparet Hagen på teater i Oslo. Normalt pleier Tom Hagen dra på jobb omkring klokken åtte, men den morgenen kona forsvant, dro han ikke før i ni-tiden.

En prioritert teori

Overvåkningskameraer utenfor arbeidsplassen bekrefter at han parkerte bilen sin mellom 09.10 og 09.15, altså omtrent samtidig som konas siste livstegn.

Politiet har ifølge TV 2s opplysninger fattet stor interesse for at milliardæren reiste senere enn vanlig denne morgenen.

Både Hagen selv og flere personer i hans krets har blitt stilt inngående spørsmål om morgenrutinene hans.

I avhør har Hagen blant annet forklart at han og kona «tok det pent» den aktuelle morgenen fordi de hadde vært oppe lengre enn vanlig kvelden i forveien.

Politiet offentliggjorde nylig en video, der de mener man kan se en bil som kjører mot Hagen-ekteparets bolig klokken 08.56.

Ifølge Tore Skansen, Tom og Anne-Elisabeth Hagens nabo gjennom 40 år, er det uvanlig at biler kjører på den smale gangstien som går gjennom skogholtet. Store deler av året er veien dessuten sperret med en stor stein.

– Det en gangsti som er godt opparbeidet, men det er ikke logisk å kjøre inn her hvis du skal til husene i Sloraveien, sier Skansen.

NABO: Tore Skansen (73) har kjent ekteparet Hagen siden 80-tallet. Foto: Aage Aune / TV 2

Flere tusen timer med overvåkingsvideo er innhentet, og en lang rekke bileiere er avhørt i jakten på bilen fra videoen, men så langt uten resultat. At den er så nær åstedet på et så sentralt tidspunkt gjør bilen svært interessant for politiet.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet en hypotese om at personene i denne bilen kan ha spilt en rolle i Lørenskog-saken.

Én polititeori er at Tom Hagen ventet hjemme til han så bilen komme, for så å reise på jobb.

Denne teorien har politiet prioritert høyt, får TV 2 opplyst.

Hagen har egen teori

Selv nekter Tom Hagen straffskyld og mener at kona er bortført av ukjente gjerningspersoner.

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, mener politiet har lite å bygge sin teori på. Han mener slett ikke det er mistenkelig at Tom Hagen dro senere på jobb enn normalt på forsvinningsdagen.

– Ekteparet så et teaterstykke kvelden før og kom hjem senere enn vanlig. Jeg tror folk flest da strekker morgenen etter noe lenger. Det er helt normalt, sier Holden til TV 2.

I AVHØR: Her er Tom Hagen avbildet før han skulle i avhør på Kripos, noe han måtte avbryte. Siden har han ikke gått i avhør med politiet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiets teori om at Hagen ventet på medvirkere i saken, har han liten tro på.

– Det er ganske «far-fetched», for å si det forsiktig. Det er umulig å utelukke at det er en bil, og at det er personer som har med forsvinningen å gjøre, men det er vanskelig å skulle trekke en kobling til Tom Hagen, sier han.

Selv har Hagen og forsvareren hans en helt annen teori.

– Vår teori er at dette kan være gjerningspersonene som ventet på at Tom Hagen skulle dra på jobb, sier han.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger.