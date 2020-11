Advarer mot tanntrend: – Har ingen effekt mot hull

– Det må være fluor i tannkremen hvis man vil unngå hull og syreskader, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.

TANNLEGEFORENINGEN ADVARER: Camilla Hansen Steinum, president, den Norske Tannlegeforening. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Kosmetikkjeden LUSH er en av flere som tilbyr tanntabletter som et plastfritt alternativ til den tradisjonelle tannkremen. Tablettene kommer i forskjellige farger og smaker, og gjør at «du kan kose deg uten å bekymre deg for hull i tennene», ifølge kjedens nettsider.

Problemet er bare at tablettene ikke inneholder ingrediensen som forhindrer hull – nemlig fluor.

KAN IKKE ERSTATTE TANNKREM: Tanntablettene Miles of smiles, Bubblegum, Dirty og Toothy Fruity fra LUSH har ikke fluor. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Det opplyses heller ingen steder at tablettene ikke inneholder fluor. Det synes Tannlegeforeningen er skremmende.

– Dette er ikke bra, særlig ikke for barn og unge. De ser at det er fine farger, og tenker at man kan bruke dem i stedet for vanlig tannkrem, men det kan man ikke. Disse har ingen effekt, konkluderer Steinum.

Flere miljøvennlige alternativer

TV 2 hjelper deg har sett nærmere på tre typer tannkremtabletter: tanntabletter fra LUSH, Denttabs og The Humble. De to sistnevnte inneholder begge to fluor, noe som gjør dem til gode alternativer til den tradisjonelle tannkremen på tube.

MED OG UTEN FLUOR: Denttabs (til venstre), LUSH (i midten) og the Humble & co (til høyre). Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Fluor ikke farlig

LUSH opplyser at de ønsker å gi kundene sine et alternativ til fluor. Det samme gjør Denttabs, som tilbyr tabletter både med og uten fluor.

– Det er flere som kanskje er litt skeptiske til fluor. Er fluor farlig for oss?

– Det er gjort masse undersøkelser på at det er trygt. Det skal veldig mye til for å få for mye fluor. Det er ikke det samme som grunnstoffet fluor, som er en giftig gass. Dette er fluoridforbindelser som er helt trygge, forsikrer Steinum.

LUSH mener Xylitol gjør jobben

For å lage et fluor-fritt alternativ har LUSH tilsatt søtningsmiddelet xylitol i sine tanntabletter. Xylitol kan i teorien redusere plakk og pH-verdien i munnen.

Problemet er midlertid at du må innta minst seks gram xylitol per dag for at det skal ha effekt på tennene. Hvor mange gram xylitol som er tilsatt i deres tabletter, ønsker ikke LUSH å svare på.

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt, har LUSH tydeliggjort at produktene ikke inneholder fluor på sine nettsider. De legger også til at to av tanntablettene, Bubblegum og Toothy Fruity, var limited edition og dermed ikke er til salgs lenger.