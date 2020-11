Kollegaenes raske reaksjon reddet meg

Jeg har hørt at katter gjemmer seg når de skal dø. Jeg har alltid lurt på om de forstår når tiden er inne.

Jeg trodde jeg fikk et migreneanfall, selv om jeg aldri har hatt migrene før. Og jeg gjorde akkurat som en katt. Gikk vekk fra de jeg var sammen med, fant en bortgjemt sofa og la meg til å sove.

Da synet forsvant

Onsdag 11. mars 2020 var allerede en dag å huske. Var det egentlig forsvarlig å sitte så tett i en full kantine? Kom skolene til å bli stengt, som i Danmark? Vi fleipet om hvem som kunne dele respirator, hvis historiene fra Italia skulle bli virkelighet i Norge. Samtidig kjente vi alle på usikkerheten og alvoret.

Etter lunsj ble vi stående utenfor et kontor og diskutere en kommende kampanje. Midt i samtalen fikk jeg kraftig hodepine og verden ble smalere som den gjør når du er i ferd med å besvime. Da jeg snudde meg, gikk jeg rett på en kollega jeg ikke så. Allerede da burde jeg ha forstått at jeg skulle bli stående. Og si høyt at jeg var blitt dårlig.

Jeg gjorde det motsatte. Jeg gikk vekk fra de som kunne hjelpe meg.

Når symptomene ikke er de riktige

Jeg la meg på en sofa på kontoret ved siden av mitt. Der kunne jeg fort ha blitt liggende, hvis ikke to kollegaer hadde avtalt et møte nettopp der.

Jeg sa jeg hadde vondt i hodet og at jeg bare skulle hvile øynene litt. Det var først da jeg sa at jeg ikke så kollegaen min som satt på min venstre side, at de stoppet opp.

De skjønte heldigvis alvoret raskt.

Alle tre kunne sjekklista «smile, prate, løfte». Jeg hadde til og med brukt denne regla på ei dame som besvimte under en konsert på Øyafestivalen for noen år tilbake. Problemet var at jeg kunne utmerket godt både smile, prate og løfte armene. Jeg kunne ikke se noe til venstre, men vi var usikre på om dette var et tegn på noe så alvorlig som hjerneslag.

Heldigvis igjen, de to hørte ikke på meg da jeg insisterte på søvn framfor ambulanse.

Tidlig hjelp avgjørende

Ved hjerneslag er det avgjørende å få hjelp raskt.

Hvert minutt teller, for at behandling skal kunne bli gitt innenfor et ganske smalt tidsvindu. Men for å forstå alvoret, må spekteret av symptomer bli bedre kjent.

I tillegg til lammelser i den ene siden av ansiktet, lammelser i den ene siden av kroppen og/eller problemer med å snakke eller å gjøre seg forstått, kan synet rammes.

Det var det som skjedde meg. Andre symptomer kan være lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine eller svimmelhet (kilde: helsenorge.no).

Når du rammes av et hjerneslag, kan det være vanskelig å ta rasjonelle valg. Din viktigste oppgave er å oppsøke folk, i stedet for å gå vekk. Sette ord på hva du opplever og ta imot hjelp av de rundt.

En av mine to kollegaer som ringte etter hjelp, har i ettertid sagt at han i hvert fall har lært å ikke høre på den som er syk. Det er lett å tone ned faren når det er deg selv det gjelder. For oss alle er det viktig å kjenne til symptomene på et hjerneslag.

Kommer du opp i en situasjon der en person opplever bortfall av funksjon, skal du ringe 113. Er du i tvil, skal du ringe 113. Uansett om den som er syk, har et intenst ønske om å få ligge på en sofa og sove seg frisk.