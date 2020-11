Henrik Fisker (57) har flere tiår bak seg i bilbransjen, i merker som BMW, Ford og Aston Martin. Men de senere årene har han valgt å satse for seg selv.

Til våren skal Fisker avduke sin første elbil – nemlig SUV-en Ocean. Den vil etter hvert få selskap av flere modeller. Alle elektriske.

Danskfødte Fisker er nemlig ikke i tvil om at det er den veien det går. Og han tror sågar det går raskere enn mange hadde ventet – takket være Norge.

– Blir som hester

– Det er interessant hvordan dere har vist hvordan man kan leve godt med elbil. Særlig siden Norge er et land med mye fjell, kaldt klima på vinteren og langt mellom store byer. Det er et perfekt sted å vise at elbiler kan fungere hvor som helst, sier Fisker i et eksklusivt intervju med Broom.

Han mener at Norges elbil-satsning har vært en katalysator for at andre land gjør det samme. Framtiden til fossilbilene tror han ser ganske dyster ut.

– Biler med bensinmotor blir som hestene. De er fine til racing og som nostalgi, men i hverdagen er det elbiler folk vil bruke.

Verre og verre for fossilbiler

– Jeg tror det allerede fra 2023 blir bedre å ha en elektrisk bil, enn en bil med diesel eller bensinmotor. Elbilen kan lades hjemme, driftsutgiftene er lavere, du sparer miljøet og lokal luftkvalitet. Fossilbiler vil bare få det tøffere, framover, for eksempel på grunn av utestengingen fra mange større byer. Og jeg tror vi vil oppleve en raskere nedgang i salget av disse bilene, enn mange først hadde forventet, sier Fisker.

Hans spådom er at elbilandelen i flere land i EU, Kina og USA vil være over 50 prosent i 2025.

At en som produserer elbiler mener dette, er kanskje ikke overraskende. Men han er ikke alene om å tro på rask utvikling. Finansselskapet UBS spår at elbilandelen globalt vil være rundt 40 prosent i 2025. Blant annet takket være reduserte kostnader knyttet til produksjonen av litiumbatterier.

Reservasjoner i Norge

Selv om produksjonsmodellen av Fisker Ocean først skal avdukes i mai, har interessen vært god. I skrivende stund er det kommet inn over 9.000 reservasjoner. Norge står for det tredje største antallet, bak Storbritannia og Danmark.

– Målet vårt er å lage 50.000 biler det første produksjonsåret. Og det virker svært realistisk, når vi har inne så mange reservasjoner allerede før bilen er avduket offisielt. 25 prosent av reservasjonene har kommet bare siden i sommer, sier Fisker på telefon fra California.

Fisker Ocean får et stilig design. California Mode lar deg lukke opp alle vinduene – og solcellepanelet på taket skal gi opptil 1.600 kilometer ekstra rekkvidde i året.

På markedet i 2022

Ocean er på størrelsen med en mellomstor SUV – men skal få innvendig plass som en stor SUV. Det blir mulighet for tre seterader, firehjulsdrift og to ulike batteripakken.

Fisker lover at rekkevidden på det største batteriet skal overgå Model Y – uten at noen endelig tall er frigitt enda.

I USA opereres det foreløpig med en startpris på under 400.000 kroner.

Ocean skal produseres hos Magna Steyer i Østerrike. De har blant annet erfaring med elbilprodusjon fra Jaguar I-Pace.

– Tesla gjorde elbiler sexy

Fisker er heller ikke bekymret for å slå seg opp som bilprodusent, i et marked som er i stor endring.

– Tesla viste at det er mulig. De viste at elbiler kan være sexy. Mange mente at de ville knekke, den dagen de store og tunge bilprodusentene kom på banen med elbiler. Men det har ikke skjedd. Det er nemlig ikke gjort i en håndvending å snu fra fossilt til elektrisk. Dessuten er markedet stort – og vokser stadig. Så etterspørselen etter elbiler vil bare øke i årene framover.

