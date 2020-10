Frykter for konsekvensene av positiv koronatest

Ulike smittevernregler i Danmark og Norge skaper store utfordringer før EM skal arrangeres i de to landene i desember.

– Hadde følt meg ganske dritt

Mens en positiv prøve hos en spiller vil resultere i at hele laget, og motstanderlaget, kastes ut av turneringen i henhold til norske regler, er det langt mildere håndheving i Danmark. Der vil en positiv rest kun resultere i at den aktuelle spilleren settes i isolasjon.

– Jeg hadde følt meg ganske dritt om det plutselig var jeg som hadde det, så hadde jeg gjort slik at to lag hadde forsvunnet ut av EM, sier Camilla Herrem til TV 2.

Den norske landslagskanten har naturligvis fått med seg den siste ukers utvikling og venter spent på hvor og hvordan EM i desember faktisk blir avviklet. Per nå er det en skremmende tanke at hun kan bli skyld i EM-exit for to nasjoner dersom hun skulle avlegge en positiv prøve.

– Det er det jeg synes er litt skummelt. Det er så enkelt å smitte andre. Er du plutselig smittet og ikke har symptomer, så har du plutselig smittet to lag ... Da føler du deg ganske skyldig. Det gjelder å teste seg ofte og være totalt isolert. Vi må bare følge de reglene vi får, sier Herrem.

EHF uttalte tidligere denne uken til TV 2 at de er i dialog med forbundene i Danmark og Norge for å få på plass en felles smittevernsprotokoll. Ifølge NTB er det ventet en avklaring fra norsk side i løpet av kort tid.

Et svar fra norske helsemyndigheter kan komme så snart som torsdag. Norges Håndballforbund har utarbeidet en smittevernsprotokoll som de mener tillater avvikling av EM i Norge. Dersom man ikke klarer å få på plass felles retningslinjer, kan mesterskapet i ytterste konsekvens ikke avvikles i Norge.

– Per nå diskuterer vi et mesterskap der Danmark skal ha sin del og Norge sin del. Det er mulig at alt legges til Danmark eller alt legges til Norge, men det er ikke noen diskusjoner om det nå, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2 tidligere denne uken.

Må leve i isolasjon

Herrem krysser nå fingrene for at hun får lov til å spille EM på norsk jord. Kampene skal spilles i Trondheim, hvor spillerne blir underlagt et strengt sett med regler å forholde seg til. Blant dem er total isolasjon.

– Jeg tror vi kommer til å være ekstremt forsiktige. Jeg tror isolasjonsdelen kan være utfordrende med at man er i Norge. Man blir sittende inne på et hotell hele tiden. Du vet aldri om man får det (koronaviruset) eller ikke. Det er noe vi må stå i, sier Herrem, som fra før har fem medaljer fra EM - fire gull og ett sølv.

– Selvfølgelig krysser jeg alt jeg har for at det blir i Norge, men jeg tror de alle fleste bare håper at det blir et mesterskap.

I hverdagen som spiller for Sola i hjemlig serie tar hun allerede forholdsregler - så langt det lar seg gjøre.

– Man gjør de dagligdagse tingene. Jeg henter i barnehagen og går på butikken. Jeg møter ikke folk jeg ikke har møtt på lenge. Det er av hensyn til familien, men man må bare leve normalt. Mer kan vi ikke gjøre. Det er det som er så ekkelt med dette, sier Herrem.