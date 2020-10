Farmen-Marte (23) har funnet kjærligheten

Marte Flobergseter fra Lesjaskog i Gudbrandsdalen ble kjent for det norske folk da hun høsten 2019 var en av tolv Farmen-deltakere på Lundereid gård i Sannidal.

Etter deltakelsen har hun blant annet blitt koblet til skikongen Petter Northug, fått tilbud om intet mindre enn 500.000 kroner for å gå på en date – og blitt misbrukt på Tinder.

– Det er ekkelt at folk tror det er meg, og at denne personen kan skrive hva som helst i mitt navn. Folk må være obs på Tinder, for alle er ikke den de utgir seg for å være, sa Farmen-deltakeren til TV 2 i januar i år.

I et forhold

Nå er det imidlertid en gladnyhet 23-åringen deler. Sent tirsdag kveld endret hun sin offentlige sivilstatus på Facebook til «i et forhold» med Ole-Kristian Henriksen. Blant likerklikk og kommentarer finner vi flere Farmen-deltakere fra fjorårets sesong.

Til TV 2 forteller Flobergseter at de møttes gjennom felles venner i sommer, og at de ble sammen den 1. oktober.

I GEIRANGER: Hunden Nano og Ole-Kristian Henriksen. Foto: Privat

– Han er fra samme område, så vi har alltid visst hvem hverandre er. Vi har ikke flyttet sammen, men er stort sett sammen døgnet rundt, sier hun.

«Pakkedeal»

Henriksen jobber som elektriker på verft, og bor i Vestnes – mens Flobergseter bor i Tresfjord.

Før de ble sammen, advarte Flobergseter at hun kom som en «pakkedeal» sammen med hunden Nano, som er av rasen Alaskan Malamute.

Nylig var hele den nye familien på tur til Geiranger.

– Nano har fått en ny pappa. Han har tredd inn i farsrollen, og de går veldig godt overens. Han er meget godkjent, avslutter hun og ler.