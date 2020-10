Stortinget kriminaliserer doping

En samlet justiskomité står bak et forslag som vil gjøre doping i idretten ulovlig og som åpner for å ta premiepenger fra dopingdømte utøvere.

– Vi anser doping som økonomisk kriminalitet, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich til Nationen.

Dermed ligger det an til at doping får plass i norsk strafferett, et forslag som ble fremmet i kjølvannet av dopingskandalen under ski-VM i Østerrike 2019, da flere utøvere ble tatt for å ha bloddopet seg.

– For at norsk politi skal kunne gjøre som sine kollegaer i Østerrike, så kreves det lovendringer. Det gjør vi nå, forklarer Frølich.

En konsekvens av denne endringen vil sannsynligvis være at dopingreglementet til Verdens antidopingbyrå (WADA) samkjøres med norsk lov. Det betyr at norsk lov fortløpende vil oppdatere hvilke stoffer som er forbudt i hvilke idretter, ved bruk av WADA-koden, ifølge Nationen.

– Doping er svindel

TV 2-ekspert Mads Kaggestad er glad for at politiet nå involveres.

– Det har definitvt vært en dårlig dag for norske dopere. Risikoen øker nå hvis man velger å bruke dopingpreparater, innleder han.

– Dette er selvfølgelig veien å gå. Dopingmiljøer har gjerne forgreninger til kriminelle miljøer. Doping i idrett er svindel og en form for hvitsnippkriminalitet. Det er ofte et ønske om økonomisk vinning som står bak, sier Kaggestad.

– Oppklaring av store dopingsaker kommer ofte gjennom politiarbeid. Politiet har vært involvert i Festina-skandalen, Puerto-saken, Balco-saken, Armstrong-avsløringene og Aderlass. Det er med mye tøffere metoder enn idretten har tilgjengelig, fortsetter han.

– Lettere å renvaske utøvere

Kaggestad mener også at det blir lettere å kontrollsjekke dopingtatte utøveres forklaringer.

– Det viktigste med kriminalisering er at man får helt andre metoder til å etterforske. En ting er at man får tatt svindlerne og de som bruker doping, men man har også en helt annen mulighet til å nøste opp i nettverk og ta bakmenn. I tillegg blir det lettere å renvaske utøvere som ikke har gjort noe galt. Nå kan kanskje politiet ettergå positive prøver og faktisk bekrefte at det utøveren sier er sant gjennom etterforskning. Det er en annen side av det. Idretten er ikke lenger basert på idealisme og amatørskap, den er profesjonell. Det er samme regler i idretten som i resten av samfunnet. Noen benytter seg av metoder utenfor regelverket, noe som igjen går utover andre som følger reglene. Da er det viktig at reglene håndheves i større grad enn til nå, sier Kaggestad.

