FHI skal overvåke koronasymptomer i befolkningen

FHI har invitert over 150.000 personer i Norge til å ta del i undersøkelsen Symptometer. Resultatene fra Symptometer skal styrke instituttets mulighet til å oppdage nye koronautbrudd tidlig.

Undersøkelsen skal fange opp symptomer i befolkningen, uavhengig av testing og annen kontakt med helsetjenestene.

Gjennom Symptometer skal Folkehelseinstituttet følge med på hvor stor andel av befolkningen som til enhver tid har symptomer som kan skyldes koronaviruset.

– Symptometer er et verdifullt supplement til den øvrige overvåkingen av koronavirusepidemien i Norge. Det fanger opp symptomer i befolkningen uavhengig av testing og annen kontakt med helsetjenesten, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Spørreskjema

Deltakerne skal speile Norges befolkning etter alder, kjønn, bostedskommune og fødeland. De inviterte er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret.

– Vi håper at så mange som mulig av de inviterte ønsker å delta. God oppslutning vil føre til at man i større grad kan stole på at resultatene stemmer overens med smittesituasjonen i Norge, både lokalt og nasjonalt, sier Hessevik Paulsen.

Alle deltakerne må svare på et innledende elektronisk spørreskjema om egen helse. De påfølgende ukene vil deltakerne også måtte fylle ut et nytt spørreskjema om man har, eller ikke har, koronasymptomer.

Innloggingen til Symptometer vil gjøres via MinID.

Publiserer resultatene

Resultater fra Symptometer vil bli oppdatert ukentlig på FHIs nettsider.

I tillegg vil de inngå i ukerapporten for koronaviruset og på nettsiden Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten.