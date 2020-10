59 lik funnet i skjulte graver i Mexico

– Det store flertallet av likene, der vi fortsatt kan finne vev eller andre tegn, synes å være fra veldig unge folk, kanskje til og med tenåringer, sier Karla Quintana, som leder Mexicos nasjonale letekomité. Hun sier også at det fortsatt er flere mulige graver og de skal fortsette å lete.

Det anslås at mellom 10 og 15 kvinner er blant ofrene, men det er ikke bekreftet. Gravene ble funnet i Barrio de San Juan-nabolaget i byen Salvatierra, sør i Guanajuato. Myndighetene fikk vite om hvor gravene kunne være for to uker siden, og sikkerhetsmyndighetene på delstatsnivå og føderalt nivå har samarbeidet i leteaksjonen i åtte dager.

Guanajuato er en av delstatene som er hardest rammet av volden mellom ulike narkotikakarteller. I juli stormet tungt bevæpnede menn inn på en rusklinikk i byen Irapuato og drepte 27 mennesker.

Etter at regjeringen satte inn militæret for å bekjempe narkotikakartellene i 2006, har Mexico vært preget av vold. Om lag 293.000 personer er blitt myrdet, men det er usikkert hvor mange av disse sakene som er koblet til organisert kriminalitet.

(©NTB)