Karin (48) trodde hun fikk 315.000 kroner – så kom sjokkbeskjeden

TV 2 HJELPER DEG: – Det var som å vinne i lotto, men så sier de etterpå at det bare var tull, sier Karin Selli.

I tre år har Karin Selli kjempet for å få pengene utbyggeren er dømt til å betale henne.

– Det har vært en utrolig tøff kamp, sier hun.

I videoen øverst kan du se hvordan håndverkerne har sølt maling på rullegardiner, lister og gulv.

Glemte membran

Allerede da Karin skulle overta huset ble det oppdaget alvorlige feil. Utbygger hadde glemt å smøre membran på badeveggen.

– Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, sier Karin.

Karin nektet å overta huset, som hun hadde kjøpt av Himohus Steinkjer AS. Men i løpet av bare tre dager sørget utbygger for at det ble smurt på membran, og badet ble kontrollert og godkjent av en uavhengig takstmann.

Slurv og søl

Men det var gjort mer slurvearbeid i huset.

I TVIL: - Jeg er skeptisk til at badet er utbedret riktig, sier takstmann Kjetil Troset. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg

– De gadd ikke å ta ned rullegardinene, så de fikk maling på seg, forteller Karin.

Hun tok mange bilder som også viser maling på stikkontakter, gulv og lister. Bildene viser også skruer som stikker ut, og metallistene rundt vinduer som ikke er skikkelig montert og sparklet.

– Jeg synes det var mye slurv, og jeg ville gjerne at alt skulle være bra når jeg tross alt hadde kjøpt et nytt hus, sier Karin.

Himohus mener underleverandører må ta skylden for det dårlige arbeidet.

Sprikende vurderinger

Karin hentet inn to firmaer som mente det ville koste om lag 300.000 kroner å rette feilene. Himohus fikk inn en uavhengig takstmann som mente det kun ville koste 40 til 50.000 kroner å rette feilene. Karin skrev under med forbehold om at forskrifter ble fulgt.

Det ble gjort en del arbeid for å utbedre feilene, men Karin opplevde at det hjalp lite.

- De malte mange ganger, men det ble egentlig bare verre. Det var skjolder på vegger og fortsatt var skruer og metallister synlig gjennom malingen, sier Karin.

Krevende kommunikasjon

Karin opplevde at det var vanskelig å nå fram til utbygger.

REAGERER: Fagdirektør i Norsk Takst, Espen Fuglesang, mener utbedringen Himohus sørget for på badet er feil. Foto: Stein Stie/TV 2 hjelper deg

- Det var ganske vanskelig kommunikasjon, jeg følte veldig lite velvilje og møtte veldig mye motstand.

Karin valgte til slutt å gå til advokat som tok saken til forliksrådet.

Der møtte ikke Himohus opp, og de ble dømt til å betale Karin 315.000 kroner inkludert saksomkostningene.

– Da jeg fikk dommen og den var rettskraftig var jeg fornøyd, men jeg fikk jo ingen penger.

Himohus nektet å betale, og namsmannen fant ikke verdier i selskapet de kunne tvangsinndrive.

Uenig i dommen

Himohus mener dommen er feil, og at de hadde utbedret feilene i huset. De hevder også kunden hadde akseptert utbedringene, men dette aviser Karin. De er kritisk til at rapporten fra takstmannen ikke ble sendt til forliksrådet, og at Karin hentet inn priser før Himohus hadde gjort ferdig sine arbeider i huset. Men hvis de mente de hadde rett – hvorfor anket de ikke dommen innen fristen på fire uker?

– Vi flyttet kontor i denne perioden, og mottok ikke post i en kortere periode, skriver Børge Moberg i Himohus til TV 2 hjelper deg.

Mangler 100 000 kroner

Med hjelp av advokat har Karin klart å hente ut en del av de 315.000 kronene Himohus er dømt til å betale. Men fortsatt skylder de henne 100.000 kroner.

– Jeg synes det er veldig viktig å få det her fram slik at andre skal få vite hvordan de driver sin bedrift.

– Tror ikke feilen er fikset

TV 2 hjelper deg har vært på befaring i huset sammen med takstmann i Norconsult, Kjetil Troset. Han var med Karin på overtakelsen i 2016. Han tror ikke jobben ble gjort skikkelig da utbygger smurte membran på veggen.

Det manglet membran på badeveggen. Foto: Ketil Troset/Norconsult

– På bildet jeg tok på overtakelsen ser man at det ikke er membran på veggen. Problemet med å smøre på membran i ettertid, uten å ta opp gulvflisene, er at man ikke får overlapp mellom membran på gulv og membran på vegg, sier Troset.

Støtte fra Norsk Takst

– Den løsningen de har valgt her er ikke god nok, sier fagdirektør Espen Fuglesang i Norsk Takst, som organiserer takstmenn i Norge.

– Det hjelper ikke å klisse på en haug med membran på oversiden, hvis det ikke er noe bak den sokkelen. Her er det ikke noe som syns i det hele tatt, så du får ikke en god overlapping uansett.

Fuglesang mener badet må rives og bygges opp på nytt for å bli vanntett.

– Det er umulig for oss å gi en uttale basert på disse bildene uten å vite nøyaktig hvor disse er tatt, skriver daglig leder Børge Moberg i Himohus, til TV 2 hjelper deg.

Får pengene til slutt

Himohus nekter å stille til intervju, men daglig leder Børge Moberg skriver i en epost til TV 2 hjelper deg:

– Det er dokumentert at det ikke var reklamasjoner på tidspunktet hun sendte saken til forliksrådet, skriver daglig leder hos Himohus, Børge Moberg.

11 dager senere betaler selskapet 100.000 kroner til Karin.

– Jeg er utrolig glad for at det løste seg til slutt. Jeg kjenner det skal bli utrolig godt å bli ferdig med saken, avslutter Karin.