Kuga var i mange år den eneste SUV-en i modellutvalget til Ford. Det har endret seg nå. Inn har det rullet to nye modeller: Digre og USA-produserte Explorer – og den langt mer kompakte Puma.

Sistnevnte tilhører en bilklasse som har kommet for fullt de siste årene. Det handler om kompakte ytre mål, men god innvendig plass og høy sittestilling. Dessuten har mange av bilene i denne klassen et utstyrsnivå vi for ikke mange år bare fant på betydelig større biler.

Trenden er at mange kunder kommer nettopp fra større biler. Mange av dem er ektepar der ungene har forlatt redet. Nå trenger man ikke lenger kjempestor plass, men vil likevel ikke kompromisse for mye på komfort og utstyr.

Puma er 4,20 meter lang, men den er høyreist. Det er bra for plassen. I tillegg har Ford funnet på noe smart i bagasjerommet.

Hva er nytt?

Tidligere har vi testet Puma i mildhybrid-utgave. Da har den batteri og en liten elmotor som jobber sammen med bensinmotoren. Det gir litt lavere drivstofforbruk, men har den svakheten at du ikke får automatgir. Og det er noe de fleste ønsker seg i denne klassen.

Det er på på plass i denne testbilen som også er toppmodellen til Puma i Norge. Modellbetegnelsen er ST-Line Vignale. Under panseret finner vi en velkjent 1-liters bensinmotor på 125 hestekrefter.

ST-Line er en stylingpakke som bidrar til å gjøre crossoveren litt tøffere. Vignale er så betegnelsen Ford bruker på sine mest eksklusive modeller. Bilen er svært velutstyrt i utgangspunktet, her har den også fått ekstrautstyr for snaue 50.000 kroner i tillegg.

Høyreist bil, det er positivt for plassutnyttelsen.

Hva er styrker og svakheter her?

Puma er basert på småbilen Fiesta, for kjørefølelsen er det ingen dum ting. For de gode og presise kjøreegenskapene har blitt med over, selv om bilen er både lengre og ikke minst høyere.

ST-Line betyr at understellet er strammet opp. Noen vil kanskje synes i meste laget, men komforten er godt ivaretatt. 1-literen setter sine begrensninger, men likevel er dette en bil du kan ha det moro med på svingete veier. Automatgir er etter vår mening det naturlige valget i denne klassen. Styringen gir fin kontakt med underlaget. Den ekstra høyden er ikke lett å merke mye til.

Da Ford lanserte Vignale for noen år tilbake, pratet de det opp til noe bortimot et undermerke. Men det er vel å overdrive at det har tatt av. Frem til nå har modellnavnene blitt plukket av og erstattet med Vignale-merker, men på Puma er det annerledes. Her er Puma-navnet beholdt på hekken, selv om vi snakker Vignale-versjon. Litt sånn "Nei, det var vel ikke så viktig likevel".

Et skikkelig "kjellerrom" under bagasjeromsgulvet, her får du plass til mye!

Der Vignale-effektene innvendig på de større Ford-modellene har virket litt påklistret, fungerer det faktisk bedre på en rimeligere bil som Puma. Her gir det litt luksus-følelse til et ellers ganske enkelt interiør, med blant annet synlige sømmer på dashbordet og det eksklusive setetrekk.

Plassen er helt klart en styrke. I baksetet er den akkurat tilstrekkelig til to voksne, mens bagasjerommet er på hele 456 liter. Her har Ford kommet opp med en kjempesmart løsning de kaller "Megabox". Det er et rom på 80 liter, under gulvet i bagasjerommet. Dette går helt ned til undersiden av bilen og har også en dreneringsplugg i bunnen. Her kan du slenge inn for eksempel støvler og våte/sølete klær, og så bare skylle rommet etterpå. Eller du kan for eksempel putte to golfbager inn på høykant.

Litt ekstra pynt og eksklusive setetrekk løfter interiøret flere hakk.

Hva koster den?

Puma har et prisspenn på drøye 90.000 kroner. Billigste Puma får du fra 298.800 kroner, da snakker vi 125-hesters mildhybrid-motor og Titanium utstyrsnivå. Og manuell girkasse.

Vår testbil koster fra 388.800 kroner. I tillegg har den en god del ekstrautstyr. Førerassistentpakken med antikollisjonssystem, blindsonevarsling, adaptiv cruisekontroll, parkeringsassistent og ryggekamera koster 15.000 kroner, det er solid valuta for pengene.

I tillegg kommer oppvarmet ratt og frontrute til 4.100 kroner, panoramatak til 10.400 kroner samt elektrisk bakluke og nøkkelfri adgang/start som koster 6.600. Så er det 9.200 kroner for å få bilen i knallrød Lucid Red – og vi er i mål på 434.100 kroner.

Det er ikke superbillig og du kan komme unna med mindre, både for Puma og flere av konkurrentene. Men mange som velger denne biltypen er ikke nødvendigvis ute etter billigst mulig bil. De vil ha massevis av utstyr, både på sikkerhet og komfort og vil temmelig sikkert også sette pris på den lille ekstra luksusfaktoren Vignale gir.

Vignale er toppversjonen av Ford Puma.

Hvem er konkurrentene?

Dem har det blitt mange av de siste årene. Toyota CH-R er en opplagt kandidat, det samme er biler som VW T-Roc og Mazda CX-3.

Vil du ha litt mer premium-faktor, kan du se på biler som Lexus UX, Mercedes GLA eller Audi Q2. Men da blir også prisene betydelig høyere.

Vil naboen bli imponert?

Puma har et særpreget design. Det er mange elementer her, som nok fort kunne blitt rotete. Men Ford-designerne har klart å sy det bra sammen.

Fronten er den mest karakteristiske delen, med store og høytsittende lykter. Vi har hørt den beskrevet som litt mini-Porsche Cayenne. Og når nettopp en Porsche Cayenne av andre generasjon helt tilfeldigvis parkerer ved siden av Pumaen utenfor nærbutikken min, er det egentlig et ganske morsomt syn. De har virkelig en god del til felles.

Hekken er ikke like særpreget som fronten. Overraskende nok er det ingen Vignale-merker her.

Broom mener:

Puma fortjener både automatgir og høyt utstyrsnivå. Dette er en ganske så komplett crossover, uten noen klare svakheter. En del kjøpere kan nok også tenke seg firehjulstrekk, men det får du altså ikke her (heller ikke på mange av konkurrentene).

Det store kjellerrommet under bagasjeromsgulvet er i kategorien "kjekt å ha" og bidrar til at mange kan klare seg med en bil som er såpass kompakt utvendig. 125-hesteren gjør jobben sin, men det hadde ikke skadet med litt mer krefter.

Det Puma likevel må slite mest med, er trenden i det norske bilmarkedet nå, der veldig mange vil ha elbil (eller til nød en ladbar hybrid). Det store flertallet av kunder forsvinner dit. Og det blir ikke så mange igjen til bilene som ikke kan tilby noen av delene.

Ett veldig nærliggende eksempel er Fords egen elektriske Mustang Mach-E. Når den kommer rett over nyttår, er det med en startpris på 412.000 kroner. Altså bare 23.000 kroner mer enn Puma. Til den prisen får du en sporty SUV med rekkevidde på inntil 440 kilometer, samtidig som den er betydelig større enn Puma. Det er vel ikke så veldig vanskelig å tenke seg hvilken av disse som kommer til å få mest oppmerksomhet hos Ford-forhandlerne neste år...

Hva mener eierne?

Puma er så ny at vi ikke har fått inn noen vurderinger av den i "Eierne mener"-seksjonen her på Broom. Har du en Puma? Da håper vi du vil fortelle hva du mener om den. Her kan du også lese hva andre Ford-eiere mener om bilen sine.

Med mye plass under dette gulvet når du trenger det, er bagasjeplassen klasseledende.

Visste du at?

– Puma er ny, men Ford har brukt navnet tidligere også. Da på en liten tredørs coupe, mellom 1997 og 2001.

– Puma erstattet EcoSport, som strengt tatt var en nødløsning. EcoSport var nemlig opprinnelig utviklet for og beregnet på land med begrenset kjøpekraft. Den fikk heller ikke noe langt liv i Norge.

– Puma produseres ved Fords fabrikk i Romania.

FORD PUMA Modell: ST Line Vignale aut. Motor: 1-liter EcoBoost Effekt: 125/ 170 Nm 0-100 km/t: 10,2 sek. Toppfart: 190 km/t Bagasjerom: 456 liter Lengde x bredde x høyde: 4,20 - 1,80 - 1,53 meter Vekt: 1.280 kg Pris fra: 388.800 kroner

