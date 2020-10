Biden lover likestillingsreform innen 100 dager

Det sier han i et intervju med avisa Philadelphia Gay News.

Biden, som var en forkjemper for skeive og transpersoner rettigheter som Barack Obamas visepresident fra 2009 og 2017, sier han også vil styrke skeives rettigheter internasjonalt, ved å gjøre likestilling til et hovedmål for amerikansk diplomati, om han vinner presidentvalget.

– Jeg vil gjøre vedtak av denne lovgivningen til en topprioritering i mine første 100 dager – en prioritering Donald Trump er imot, sa Biden i intervjuet.

Den aktuelle lovgivningen er et foreslått tillegg til borgerrettsloven fra 1964, som ble vedtatt i Representantenes hus i 2019, før det ble stoppet i Senatet, skriver Reuters.

(©NTB)