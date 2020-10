Frykter nye opptøyer: Portforbud i Philadelphia

Det er omtrent kun politi å se i gatene i sentrum av storbyen Philadelphia i delstaten Pennsylvania. De er satt inn i et forsøk på å hindre nye demonstrasjoner. Byen har vært preget av uro, sammenstøt mellom demonstranter og politi samt tilfeller av plyndring siden mandag, da afroamerikanske Walter Wallace jr. (27) ble skutt og drept av politiet.

Wallace, som bar kniv da politiet rykket ut til der han befant seg, ble skutt gjentatte ganger av politiet, og de to betjentene løsnet totalt 14 skudd. Familien har tidligere denne uken uttalt at Wallace hadde et nervøst sammenbrudd og slet mentalt.

Siden mandag har politiet pågrepet 172 personer, 53 av dem for tyveri. I samme periode har 53 politifolk blitt skadet, inkludert en kvinnelig betjent som ble innlagt på sykehus i etterkant av hendelsen.

Politihelikoptre overvåker

Her i Center City, forretningsområdet av byen der også mange av hotellene ligger, har politiet tatt oppstilling langs hovedveiene, trolig for å sperre av bydelen for demonstranter. TV 2 sine team i byen respekterer portforbudet, og det eneste som høres fra hotellet er politihelikoptrene som konstant overvåker bydelen, kun avbrutt av en og annen forbipasserende som roper slagord som «Fuck the police!».

De to første kveldene etter at Wallace' dødsfall ble kjent ble det organisert omfattende demonstrasjoner i byen, men en tilsvarende demonstrasjon som ble fremmet på sosiale medier sent onsdag kveld ble etter hvert avlyst, etter at kun et fåtall møtte opp. Byen er nå ilagt et portforbud, som startet klokken 21.00 på kvelden, og vil vare til 06.00 om morgenen.

Portforbud

I enkelte deler av byen har portforbudet blitt brutt, og det meldes også om forsøk på plyndring, noe man også har sett tilfeller av de siste dagene. Politiet har pågrepet flere personer, men det har gått roligere for seg enn tidligere i uken.

Iføleg avisen Inquirer ble en mindre gruppe mennesker pågrepet vest i byen natt til torsdag norsk tid, men pågripelsene gikk udramatisk for seg.

Ifølge politiet ble flere bedrifter målrettet begått innbrudd i natt til torsdag, skriver Inquirer. På et tidspunkt skal politiet også ha jaktet på et helt følge av stjålne flyttebiler som bevegde seg nær byens kjøpesentre.

Delstatsguvernøren tilkalte tidligere denne uken nasjonalgarden til å bistå. De er ventet å ankomme fredag.