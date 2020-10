Demokratenes mareritt

Det har plaget dem i snart fire år nå. Den dårlige samvittigheten over at de ikke gikk til urnene under valget i 2016 fordi de ikke likte Hillary Clinton så godt. Eller enda verre – at de ikke gadd å stemme fordi meningsmålingene likevel viste at Trump trolig ville tape.

Traumet fra valgsjokket i 2016 er for fullt vekket til live. Med god grunn. For det kan skje igjen. Selv om Joe Bidens ledelse er større, og har vært vesentlig jevnere enn Clintons, tetter det seg nå litt til – også i flere av de viktige vippestatene. Donald Trump kan vinne valget.

Fire nye år

Jeg treffer skrekkslagne demokrater her i USA som forteller både seg selv og andre at hvis Donald Trump får fire år til, så går nasjonen til grunne. Men USA har overlevd politiske kriser tidligere, og institusjonene har vist seg å takle både splittet folk og egenrådig leder. De har klart å samle seg igjen, og makten er fortsatt fordelt på flere ledd.

Frykten for fire nye år med Trump i kombinasjon med pandemien som til nå har tatt livet av en kvart million amerikanere, er utfordrer Joe Bidens sterkest kort. For lite tyder på at velgerne sitter hjemme i 2020. De går allerede mann av huse.

Trumps styrke

Flere titalls millioner har forhåndsstemt. Vi vet at svært mange av dem er unge velgere, noe som er godt nytt for Biden. De yngste foretrekker den eldste av de to kandidatene. I delstatene der tallene er tilgjengelige ser vi også at det er vesentlig flere registrerte demokrater enn republikanere som har avlagt stemme.

Men vi vet også at et rekordhøyt antall har registrert seg som republikanske velgere de siste månedene. Velgere som kanskje ikke i like høy grad som demokratene frykter å utsette seg for smitte ved å stå i kø utenfor et valglokale på valgdagen. President Donald Trumps største styrke er en stor gruppe svært lojale velgere.

Spenning

Begge kandidatene omtaler akkurat dette presidentvalget som historiens viktigste. Og velgerne har skjønt tegninga. Det er ventet at oppmøtet vil være prosentvis større under dette valget enn alle presidentvalg siden John F. Kennedy slo Richard Nixon i 1960.

Mye er sagt om president Donald Trump. Men, en ting er i hvert fall helt sikkert: Han har skapt et fornyet engasjement for amerikansk politikk. Det er en seier for demokratiet, uansett utfall av valget.