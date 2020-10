FBI: Stort pågående nettangrep mot helsevesenet i USA

Amerikanske myndigheter advarer om et pågående og massivt angrep løspengevirusangrep mot landets helsevesen.

Ifølge sikkerhetseksperter nyhetsbyrået AP har snakket med er fire sentrale sykehus blitt kraftig rammet i oktober, og de frykter at flere hundre andre kan bli rammet.

Frykter konsekvensene

FBI og to andre føderale etater advarte om dette angrepet natt til torsdag norsk tid.

– Vi har troverdig informasjon om en økt og nært forestående nettkriminalitettrussel mot USAs sykehus og helseforetak.

Ifølge myndighetene blir helsevesenet målrettet angrepet med løsepengevirus, såkalt ransomware, og FBI frykter dette vil lede til datatyveri og forstyrrelse av helsevesenets arbeid.

På sine nettsider skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at det finnes to typer løsepengevirus:

– Det finnes to typer løsepengevirus. Den første typen krypterer filene på en datamaskin eller et nettverk, mens den andre typen låser skjermen. Begge typer krever betaling av løsepenger for å kunne bruke datamaskinen normalt igjen. Denne betalingen kreves ofte i en kryptovaluta som Bitcoin.

Ifølge NSM er beløpet ofte beskjedent, slik at det å betale blir den rimeligste måten å få systemet tilbake igjen på.

– Det er imidlertid ingen garanti for at nøkkelen eller passordet som trengs for å låse opp datamaskinen vil bli overlevert dersom løsepenger betales, skriver NSM.



Ifølge nyhetsbyrået AP har angrepene tilsynelatende ingen sammenheng med det nært forestående amerikanske valget, som avholdes 3. november.

– Største trussel noensinne

Alex Holden, som leder selskapet Hold Security, har fulgt det aktuelle viruset det siste året, ifølge AP.

Til nyhetsbyrået sier han at det pågående angrepet mangler sidestykke i omfang, og legger til at viruset

Charles Carmakal ved cybersikkerhetsselskapet Mandiant sparer ikke på kruttet i sin omtale av nettangrepene.

– Vi opplever den største cybersikkerhettrusslen vi noen sinne har sett i USA, sier han.