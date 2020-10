Solskjær til TV 2: – Hvem vet hvor langt vi kan nå

Manchester United har fått en drømmestart på Champions League og topper sin gruppe med full pott etter to kamper.

Først ble forrige sesongs finalist, Paris Saint-Germain, slått 2-1 på eget gress. Onsdag var det Leipzig som fikk unngjelde, og den tyske serielederen måtte reise fra Old Trafford med 0-5 i bagasjen.

Solskjær stråler

– Vi er veldig glade for den starten vi har fått. Vi har spilt mot to tøffe lag, men vi har spilt fantastisk, sier Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

– Er dette et bevis på at dere er en reell utfordrer i Champions League denne sesongen?

– For oss handler det om å holde fokus og ta en kamp om gangen. Hvem vet hvor langt vi kan nå, sier United-sjefen.

Solskjær har flere ganger måtte tåle kritikk for valg av både laguttak og taktikk, men mot både PSG og Leipzig traff 47-åringen perfekt.

– Troppen vår er god og det gir oss mange muligheter. Vi kan spille i ulike formasjoner, men nøkkelen er hvordan vi utfører det. Jeg er veldig fornøyd for øyeblikket, sier Solskjær.

– Har ikke vært i form

Mot Bundesliga-lederen fikk Manchester United vist hvor gode de kan være når alt klaffer, og Solskjær er meget fornøyd med hvordan laget utvikler seg.

– Sannheten er at vi ikke var i form før landslagspausen. Nå er vi i form og vi er skarpe, og det har bare blitt bedre og bedre, sier nordmannen, som ikke er enig i at United har vært ustabile.

– Vi jobber alltid med å være stabile, og jeg synes vi har vært stabile helt siden februar. Vi har tapt én av de siste åtte, noe jeg synes det er ganske konsistent. Arsenal neste, sier Solskjær.

