Harris går hardt ut mot Trumps «korona-hemmelighold»

Kamala Harris sparte ikke på kruttet da hun holdt et «drive-in»-valgmøte i Arizona onsdag. Faktisk mener hun USAs dødstall på 225.000 som følge av koronapandemien kunne vært langt lavere, hadde Trump handlet annerledes.

Det er under en uke til det amerikanske valget 3. november. Siste måling viser at Donald Trump øker ledelsen mot Biden i vippestaten Arizona, men ingenting er avgjort.

Onsdag har både president Donald Trump og visepresidentkandidat Kamala Harris snakket til velgere i delstaten.

«Drive-in»

Harris holdt et «drive-in»-valgarrangement i Phoenix onsdag kveld der deltakerne ble oppfordret til å holde seg i bilene sine på bakgrunn av covid-19-situasjonen. Med seg på scenen hadde hun musiker Alicia Keys.

– Det er seks dager til valget. Vi vet alle hva som står på spill, startet senator og visepresidentkandidat Harris.

– Vi må ha en president som har som hovedmål å sørge for at befolkningen har det bra og har det de trenger. Det vi har sett av Trump har vært den største fiaskoen fra en administrasjon i USAs historie, sier Harris.

Helsekrise

Harris snakket videre om den store helsekrisen, koronapandemien, som nå rammer landet.

– Over 225.000 mennesker er døde. Det er veldig viktig å forstå at det ikke hadde trengt å være så ille. Vi vet at presidenten var informert om hvor farlig viruset var allerede i januar. Han og visepresidenten visste hvor smittsomt og farlig det var, men de skjulte det, sier Harris.

– Hva ville vi alle gjort dersom vi allerede i januar visste hvor farlig dette var? Vi ville forberedt oss på en helt annen måte, hadde vi visst det presidenten visste. De visste det, men de sa ingenting, sier hun.

Harris går også hardt ut mot Trumps forsøk på å bli kvitt Obamacare i Høyesterett, et spørsmål som skal vurderes om kort tid.

– De forsøker å fjerne helseforsikringen til folk, midt i en nasjonal helsekrise, sier Harris, og henvender seg til velgerne som sitter i bilene.

– Tut hvis du kjenner noen som har diabetes, tut hvis du kjenner noen som har brystkreft, tut hvis du kjenner noen som har lupus, sier hun, mens mange bilister tuter.

Hun understreker videre at hun og Biden ønsker å utvide tilbudet om helsehjelp til befolkningen.

– Alle som trenger helsehjelp, må få dette. Det er et viktig valg vi står ovenfor. Det er en helsekrise, det er en økonomisk krise, og veien videre vil bli avgjort, sier hun.

– George Floyd kunne vært i live

Kamala Harris adresserte også opptøyene som i disse dager foregår etter at politiet enda en gang skøt og drepte en svart mann.

– Vi må få et lov mot å bruke kvelertak. Vi må få et nasjonalt register over politifolk som bryter loven. George Floyd kunne vært i live i dag, sier hun.

George Floyd døde etter å ha blitt holdt fast på bakken av flere politifolk i begynnelsen av juni, noe som utløste demonstrasjoner over hele verden, også i Norge.

Harris er ikke nådig i sin kritikk av Trump og måten han har håndtert utfordringer i USA de siste fire årene.

Trump, på sin side, har i sine valgarrangementer trukket fram hvor udugelig og gammel Joe Biden er, og har stilt spørsmålstegn ved hans egnethet som president. Trump kaller sin konkurrent konsekvent «søvnige-Joe», og påstår Biden vil heve folks skatter, noe Harris selv benekter.

– Vi vil ikke heve skattene for middelklassen. Dette er løgn, sier Harris.

Post-stemmer

Trump har vært tydelig på at post-stemmer som ankommer etter valgdagen 3. november, ikke skal regnes med. Dette er et spørsmål som trolig vil ende i Høysterett.

– Hvorfor er de så opptatt av å gjøre det vanskelig for folk å stemme? spør Harris.

– Jo, fordi han vet hvor mektige vi er, sier Harris.