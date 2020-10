Tokmac direkte fra Ferencváros-garderoben: – Kun fordi du er fra Drammen!

Ferencváros – Dynamo Kiev 2–2

Dynamo Kiev ledet 2-0 da Tokmac Nguen (27) bestemte seg for å lage kaos i Ungarn.

Drammenseren mottok ballen, og helfrekt snudde han seg rundt og hamret den i lengste hjørnet.

– Jeg har ikke fått sett målet ordentlig i reprise, men jeg fikk en pasning og fikk til en liten rapp avslutning, sier Tokmac til TV 2.

Etter kampen var han med direkte i Målshow via Facetime. Fra Ferencváros-garderoben var det en strålende fornøyd nordmann.

– Det er kun fordi du er fra Drammen jeg gjør dette! utbrøt Tokmac Nguen til TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad.

– Er du klar for landslaget nå?

– Jeg gjør det samme jeg har gjort en god stund i Ungarn nå. Dersom jeg blir tatt ut er jeg storfornøyd og stolt, men det er ikke noe jeg går rundt og snakker om.

– Du må ha telefonen på! sa Simen Stamsø-Møller.

Boli, som har spilt for både Stabæk og Aalesund, sikret ett poeng med sitt mål like før full tid. Målet er viktig for ungarerne, som tapte 1-5 for Barcelona i åpningsrunden.

– Jeg kan alltid score mål

Under kampen mot Dynamo Kiev var tilskuere sluppet inn på stadion. Noe Tokmac mente var med på å hjelpe dem til seier. Utligningen kom nemlig to minutter på overtid, da tidligere Stabæk-spiller Franck Boli hamret ballen i mål.

– Det er alltid deilig å spille foran supporterne våre. Spesielt mot slutten her merker vi det, vi kjenner hvor viktig det er med supportere på tribunen.

– Du kan score for Norge også du?

– Jeg kan alltid score mål, svarer Nguen.

Tokmac har vært nevnt i landslagsdiskusjonen de siste uttakene. Etter Champions League-debuten mot Barcelona sist uke, var TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt klar på at det nok nærmer seg.

– Han var i bruttotroppen sist og ble ikke valgt i den endelige troppen, men jeg er rimelig trygg på at han får sjansen om ikke altfor lenge, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Champions League-studio.

Neste mulighet til å få debuten for det norske landslaget kommer allerede i november når Israel, Romania og Østerrike er motstandere.