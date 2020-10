Haaland scoret nok et Champions League-mål: – Tall for historiebøkene

Borussia Dortmund-Zenit St. Petersburg 2-0

På overtid ble Erling Braut Haaland spilt alene med keeper. Han stormet fremover med ballen i beina, og var sikker i avslutningsøyeblikket.

Det var jærbuens tolvte Champions League-mål i hans bare tiende kamp i verdens gjeveste klubbturnering.

– Det er tall for historiebøkene, konstaterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– En av verdens beste

20-åringen svarte på sedvanlig vis kort og godt i intervjuet med UEFA etter kampen, konfrontert med hans fenomenale Champions League-statistikk.

– Det føles veldig bra. Det er ikke så mye mer å si om det, sa Haaland med et smil.

– Det var et viktig mål for meg i dag, og en enda viktigere seier, fortsatte han, og sikter til at Dortmund tapte første kamp i gruppespillet mot Lazio.

Italienerne spilte onsdag kveld 1-1 mot Club Brugge i Belgia. Dermed er Haalands lag ett poeng bak Brugge og Lazio.

– Zenit er et bra lag, og gjorde det vanskelig for oss. Det er tre poeng som gjelder, konstaterte Haaland.

TV 2s fotballekspert tror 20-åringen kan bli toppscorer i Champions League.

– Det kan han selvfølgelig bli. Lewandowski er favoritt til å bli toppscorer, men nå har Haaland to mål å to kamper. Sånn denne gruppen er, tror jeg Dortmund kan vinne med tre-fire mål i enkelte kamper, sier Jesper Mathisen, før han tilføyer:

– Han er fenomenal og helt utypisk norsk. Vi har en av verdens aller beste fotballspillere.

Brente kjempesjanse

I første omgang ble Borussia Dortmund i stor grad nøytralisert av et kompakt Zenit-forsvar. Like før pause fikk Haaland kampens da største sjanse.

Jærbuen ble spilt fri i favorittposisjonen av Jadon Sancho – i feltet, med litt skrå vinkel og ballen tilrettelagt for skudd med venstresleggen. Men en sjelden gang ble forsøket for svakt.

Haaland ristet på hodet, og TV 2s eksperter skjønte hvorfor.

– Han er i perfekt posisjon, men blir litt vill i avslutningsøyeblikket. Han drar til på lykke og fromme, nærmest. Det er ikke godt nok, rett og slett, sa Simen Stamsø-Møller i TV 2s studio.

– Her er vi vant til at han legger den stille og rolig over keeper. Vi blir nesten sjokkerte når den går på utsiden av mål. Det var kampens store, store sjanse til nå, fulgte Jesper Mathisen opp.

– Det er en situasjon han vanligvis scorer i, og der han har spisskompetansen sin, sa Nils Johan Semb.

Straffemål

Kampen fortsatte i samme spor etter sidebyttet. Dortmund dominerte banespillet, men uten at de virkelig fikk testet Zenit-målvakt Mikhail Kerzjakov inntil det var ti minutter igjen av full tid.

Innbytter Thorgan Hazard ble dratt ned i feltet. Jadon Sancho var straffetaker, og den engelske kantstjernen var sikker da han sendte keeper feil vei.