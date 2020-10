Frankrike stenger ned landet på ny

Frankrikes president Emmanuel Macron bekreftet onsdag kveld at landet på ny stenger ned som følge av koronaviruset. I Tyskland tar de også grep, og stenger delvis ned samfunnet.

President Emmanuel Macron bekrefter under en pressekonferanse onsdag kveld at landet på ny på stenge ned samfunnet. Frankrike er ett av mange land som er hardt rammet av koronapandemien.

I løpet av det siste døgnet er det registrert 36.437 nye covid-19-tilfeller.

Nedstengingen vil skje fra kommende fredag. Landet gjorde en lignende nedstenging for noen måneder siden. Macron påpeker at det utgjorde et stor forskjell med antall smittede, innlagte og døde av koronaviruset.

– For oss er ingenting mer viktig enn menneskeliv, sa han.

Franskmennene kan gå på skole, arbeid, gjøre sine nødvendige handleturer på blant annet matbutikker og apotek, samt bevege seg ut for fysisk aktivitet.

Barer, restauranter og andre virksomheter som ikke er nødvendige, må holde stengt.

– Vi går tilbake til å måtte ha én spesiell grunn til å forlate hjemmet. Hvis du ikke gjør det for din egen del, gjør det for dine kjære, sier han.

Bekymret

Presidenten er bekymret for tiden fremover. Hittil er over 50 prosent av kapasiteten på intensivavdelingen brukt. Det uroer han.

– Vi forsøkte å få kontroll på viruset da det først spredte seg i landet. Nå står vi overfor den andre bølgen, og vi vet at den blir tøffere og mer dødelig enn den første.

Han forteller at de har trent helsepersonell til å jobbe på intensivavdelinger i landet.

– Vi må beskytte de mest utsatte og sårbare i samfunnet vårt. De yngste, de eldste, de fattige, vårt helsepersonell.

Kritiserer myndighetene

Over halvparten av landets intensivplasser er brukt til covid-19 pasienter. Derfor har franske leger oppfordret til en ny nasjonal nedstengelse, da det franske helsepersonellet er under enormt press.

– Myndighetene har ikke tatt lærdom av den første koronabølgen, uttalte Frederic Valletuox, president i det franske sykehusforbundet til den franske radiokanalen France Inter radio tidligere onsdag.

Han ber om en måned lang nedstengelse, og påpeker at den nye koronabølgen som herjer i landet vil bli enda mer ødeleggende for sykehusene.

– Sykehusene vil ikke takle dette, hvis vi ikke tar drastiske grep.

Onsdag er det meldt om 224 nye dødsfall som knyttes til pandemien i Frankrike. Det er innlagt 3.036 personer på intensivavdeling, melder BBC.

Naboland stenger ned

Forbundskansler Angela Merkel holdt også pressekonferanse onsdag kveld. Der informerte hun om at landet nå stenger ned restauranter og kultur- og fritidsordninger som følge av at landet har hatt en økning av antall koronasmittede.

I tillegg får tyskerne kun ha nærkontakt med sin egen husholdning, samt én annen husstand. Grensen er satt til maks 10 kontakter.

– Private sammenkomster er uakseptabelt.

De nye tiltakene trer i kraft førstkommende mandag 2. november og vil først og fremst gjelde i fire uker. Nedstengelsen vil gjelde hele landet, og vil bli vurdert på ny om to uker, skriver Reuters.

De fleste butikker får holde åpent, det samme får frisører og fysioterapeuter. Skoler og barnehager får også holde åpent, men må innføre nye og strengere smittevernregler.

– Dette er tøffe tiltak, uttalte Merkel.

I løpet av ti dager har antall intensivplasser doblet seg. Merkel sa at fortsetter det slik, vil sykehusene til slutt nå sin kapasitet. Landet har nådd et punkt hvor 75 prosent av infeksjonene ikke er mulig å spore.

Det siste døgnet er det registrert 14.964 nye smittetilfeller i Tyskland. Det er ny rekord på ett døgn.

(©NTB/TV 2)