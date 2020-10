Adele svarer endelig på datingspørsmålet

Den britiske superstjernen var til fansens store glede tilbake på skjermen som gjesteprogramleder for «Saturday Night Live» helgen som var.

32-åringen har vært borte fra rampelyset en god stund, og holdt fansen på pinebenken når det kommer til ny musikk.

Turte ikke fremføre ny musikk

Gabi Wilson alias H.E.R. var den musikalske gjesten under sendingen. Det var mange var spente på om stjernen selv kom til å fremføre ny musikk, noe hun sa at hun var for nervøs til å gjøre og fordi albumet ikke er klart enda.

Men fansen fikk likevel høre den kjente sangstemmen da hun brøt ut i sang under en «The Bachelor»-parodi, hvor hun fremførte flere av sine største hits som «Rolling in the Deep», «Hello», «Someone Like You» og «When We Were Young».

Under den samme parodien tuller hun også med de mange kjærlighetssorgene hun har hatt opp gjennom.

– Jeg er her fordi jeg har hatt mye hjertesorg i livet mitt - først som 19 år, og deretter mer kjent som 21 år, og deretter enda mer kjent, som 25 år," sa hun og refererte til titlene på sine første tre album.

Singel eller ikke singel

Ryktet sier at artisten har funnet seg en britisk rapper ved navn Skepta (38), som egentlig heter Joseph Junior Adenuga.

Ifølge flere utenlandske medier har de to hengt mye sammen de siste månedene og har blitt observert sammen i Londons gater.

I 2016 avslørte Skepta at han og Adele tekstet en del og at hun ofte spurte hvordan det gikk.

Nå har 32-åringen tatt bladet fra munnen. I et Instagram-innlegg takker hun for jobben i SNL og avslutter slik:

– Jeg drar tilbake til hulen min nå for å være den (single) kattedama jeg er.