Flamur Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer-organisasjon

Kristiansund-spilleren havnet i søkelyset sist søndag etter å ha kalt Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «jævla soper». I ettertid har han hevdet at han ikke visst at det var et nedsettende ord for homofile.

Nå bli 28-åringen ambassadør for Salam, som er organisasjonen for homofile muslimer. Det skriver Blikk.no og VG.

– Salam har vært i tett kontakt med Flamur Kastrati og hans folk siden søndag. Vi mener det må være lov å bli en bedre versjon av seg selv. Hvis ikke, kommer vi ingen vei, sier Begard Reza, generalsekretær i Salam til Blikk.

Det var Kastrati selv som tok kontakt med organisasjonen. Han vil nå jobbe overfor unge med tanke på homofobi og transfobi. Som ambassadør skal Kastrati være med på skolebesøk, hvor han skal snakke om blant annet machokultur, homofobi og idrettsmiljøet.

– Det er betryggende å vite at noen tror på meg, og spesielt en organisasjon som denne. Når de forstår og tilgir, og i tillegg vil at jeg skal være med dem rundt omkring på skoler som en ambassadør, da har min unnskyldning kommet frem dit den skal. Det gjør meg varm om hjertet, og er godt å ha med seg slik situasjonen er nå, sier Kastrati til VG.