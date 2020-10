Store demonstrasjoner mot abortlov: – Vi vil rope ut vårt raseri

– Vi er her for å vise vår støtte til polske kvinner, men også polske familier, som nå har blitt behandlet av den polske regjeringen på en sjokkerende måte.

Det sier Aleksandra Weder Sawicka som møtte opp til demonstrasjon utenfor dem polske ambassaden i Oslo, onsdag ettermiddag.

Under onsdagens demonstrasjon holdt hun appell for de nærmere 400 fremmøtte.

På et Facebook-arrangementet «Solidaritet med polske kvinner. Mot abortforbud!» har nærmere 7000 meldt seg på oppropet i Norge.

Torsdag er det varslet nok en stor demonstrasjon.

Se demonstrasjonen utenfor den polske ambassaden i Oslo, øverst i saken.

Vedtok omstridt lov

Forrige uke vedtok Polen en ny og omstridt abortlov. Landet hadde allerede en streng lov. Den nye loven innebærer at det ikke er mulig å ta abort dersom fosteret er skadet, eller at det så skadet at det ikke klarer å leve etter fødsel.

Weder Sawicka mener en slik lov utsetter kvinner for enorme traumer.

VISER SIN STØTTE: Foto: Goran Jorganovich/TV 2

Den omstridte loven sier at kvinner ikke får lov til å ta abort, selv om fosteret er skadet. Fritaket er i de tilfellene hvor kvinner har blitt voldtatt, utsatt for incest eller om mors helse står i fare.

Weder Sawicka er bekymret for at dersom det viser at barnet er skadet eller handicappet når det blir født, vil mor fort bli forlatt.

– Moren kan fort bli forlatt av sin mann eller familie, og må da ta seg av barnet på egenhånd. Polsk helsevesen hjelper ikke til i slike situasjoner, sier hun.

Trekker til gatene

Weder Sawicka forteller at det foregår et enormt opprør i Polen. Det har aldri skjedd før.

– Vi hadde en lignende situasjon i Polen i 2016. Det kom forslaget om en strengere abortlov for første gang, men den polske regjeringen trakk forslaget.

Nå trekker derimot hundretusenvis ut til gatene. Det er hun glad for.

– Tidligere har det stort sett kun vært min aldersgruppe som har demonstrert. Nå er det unge mennesker, elever på videregående, studenter, jenter og gutter, som har fått nok.

– Vi er innstilt på å være fredelige og absolutt ikke skade noen. Men vi vil gjerne rope ut vårt raseri, sier hun.

Massive protester

Verden over har kvinner og menn tatt til gatene. Seneste tirsdag blokkerte tusenvis av polske veiene i landet. I hovedstaden Warszawa stoppet demonstranter hovedveiene og stoppet biler og trikker i en time.

Enkelte hadde tatt med plakater hvor det stod «jeg skulle ønske jeg kunne abortere min regjering».