Innfører forbud for alle under 25 år: – Vil redusere kontaktpunkter

Til tross for at regjeringen ønsker å skjerme barn og unge under pandemien, innfører flere kommuner spesifikke smitteverntiltak som rettes mot dem.

Under en pressekonferanse i dag, innførte Hamar kommune en rekke lokale tiltak grunnet økende smitte.

Blant dem er to tiltak som rettes spesifikt mot ungdom. De sier at personer under 25 år ikke får oppholde seg på treningssentre eller i svømmehallen.

De siste ni dagene er det rapportert 36 smittetilfeller i kommunen.

Kommunene Ringsaker, Stange og Løten har innført lignende tiltak, som gjelder de neste 14 dagene.

Tiltak som rammer de unge i kommunene: Hamar kommune: Treningssentre stenges for personer under 25 år

Ankerskogen svømmehall stenges for personer under 25 år

Fritidsaktiviteter stoppes Ringsaker kommune: Forbud mot fritidsaktiviteter for barn og unge under 25 år. Forbud mot trening på treningssentrene for personer under 25 år. Stange kommune: Alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25 år stanses frem til og med 8.november. Treningssentre stenges for personer under 25 år.

Løten kommune: Organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 25 år stoppes. Personer under 25 år anbefales å ikke bruke treningssenter i perioden.



– Ikke aldersdiskriminering

Kommunedirektør Christl Kvam understreker at de nye tiltakene ikke er aldersdiskriminerende.

– Dette gjør vi rett og slett fordi vi har en stor smitte i denne aldersgruppen. Derfor ønsker vi å redusere kontaktpunkter for akkurat denne dem, forklarer Kvam.

Tiltakene innebærer at unge ikke kan delta på kultur- eller fritidsaktiviteter som for eksempel kor, korps og speideren.

INNFØRER TILTAK: Kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kvam sier kommunen er lei for at dette hindrer unge i å delta på fritidsaktiviteter.

– Hvis vi er flinke så blir det kortvarig. Så jo flinkere vi er, dess kortere tid tar det før man kan være tilbake, sier hun.

– Er ikke dette i strid med regjeringens ønske om å skjerme barn og unge?

– Det er nettopp det vi gjør, vi skjermer dem for økt smitte, sier Kvam.

Hun forteller at det er kommuneoverlegene som vurderer smittesituasjonen og hvilke tiltak som bør iverksettes.

– Vi gjør dette fordi vi finner smitte litt bredt i befolkningen.

Forbud mot fritidsaktiviteter

Ringsaker kommune innfører spesifikt forbud mot fritidsaktiviteter for barn og unge under 25 år, i tillegg til forbud mot trening på treningssentrene for personer under 25 år.

– Vi må gå der risikoen for smitte er størst, og det er blant de unge. Så vi prøver å starte der for å hindre at smitten sprer seg, sier assisterende rådmann Espen Hvalby.

Smittespredningen i Ringsaker er fortsatt på et relativt lavt nivå.

– Tiltakene skjer i samråd med vår kommuneoverlege. Dette er samordnet med de andre kommunene rundt oss, så vi prøver å legge oss på én linje, sier Hvalby.

Kommunene kan få flere milliarder ekstra

Under regjeringens tredje pressekonferanse torsdag om koronasituasjonen denne uken sa kommunalminister Nikolai Astrup (H) at kommunesektoren har blitt hardt rammet av pandemien.

Derfor legger regjeringen mer penger på bordet til kommunene neste år.

– Kommunesketoren foreslås å få 7,3 milliarder kroner ekstra i 2021, sa Astrup.

Forslaget er basert på en arbeidsgruppe og KS' beregninger, og de skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien i første halvår i 2021.