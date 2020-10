Norsk trener frykter laget må droppe verdenscuprenn

– Det er en uforutsett, men nødvendig utgift i den situasjonen vi er i, konstaterer langrennssjef Espen Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen

Om en måned starter verdenscupsesongen i finske Ruka. Der venter et strengt – og dyrt – testregime for utøvere og støtteapparat. Først må langrennslandslaget kunne vise til en negativ test innen 72 timer ankomst i Finland.

Deretter venter en ny test på finsk jord. En hurtigtest koster 99 euro, pluss 15 euro i et ekspedisjonsgebyr, ifølge arrangørens nettsider.

Totalsummen tilsvarer 1250 kroner etter dagens kurs. Ifølge Bjervig kan den norske troppen bestå av maks 42 personer, inkludert støtteapparatet. Altså kan de ende opp med en utgift på 52.500 kroner bare på én runde med hurtigtester.

– Det er penger, det. Uten tvil. Vi må se etter hvert hvor mye testing det blir. Noen steder har de testkapasitet på flyplass, og andre steder har man private tester. Men hvis snittprisen blir 1000 kroner, blir det store beløper etter hvert, sier Bjervig til TV 2.

– Er dette noe som skaper bekymring?

– Nei, altså jeg har nattesøvnen på plass. Det er ikke økonomien jeg er mest bekymret for. Jeg er mest bekymret for at vi klarer å få alle sammen med helsa godt i behold. Det er hovedprioriteten, svarer han.

Dyrere på Lillehammer

Jostein Vinjerui er trener for det britiske langrennslandslaget. De reiser med bare tre personer til Ruka. Totalsummen blir derfor en helt annen enn det norske lagets.

Jostein Vinjerui er trener for det britiske langrennslandslaget. Foto: GB Snowsport.

Samtidig har Det britiske skiforbundet et helt annet budsjett. Gjennom en lang sesong, der utøvere i forskjellige disipliner skal sendes til verdenscuprenn, blir det en uhyggelig merkostnad i budsjettet.

– Det er penger som skiforbundet ikke har i utgangspunktet. Det jeg skulle ønske, var at vi fikk til et slags spleiselag med arrangørene og FIS. Men jeg skjønner at det er et stort løft, sier Vinjerui til TV 2.

Helgen etter Ruka venter verdenscup på Lillehammer. Der venter muligens enda dyrere tester for troppene. Fem og en halv uke før rennstart anslås det at testene vil koste rundt 200 sveitsiske franc. Det tilsvarer 2050 kroner.

Dit har britene planer om å sende en femmannstropp.

– Hvilke konsekvenser kan prisene få for dere?

– Det er jo at man må finne penger man i utgangspunkter ikke har. I verste fall må vi kutte ut renn for å få råd til å reise. Hvis vi må begynne å velge mellom verdenscuprenn, er det kjedelig, svarer Vinjerui.

Den norske treneren understreker imidlertid at de langt på nær tar sorgen på forskudd.

– Per nå har vi ikke fått noe signal fra forbundet om at det er noe vi ikke skal få til. Så langt sitter vi stille i båten, og ikke noe å bekymre seg for, mener han.

Vil presse prisen ned

Lillehammer Olympiapark AS arrangerer verdenscuprennet i byen. Administrerende direktør i selskapet, Per Olav Andersen, sier at de jobber med å presse testprisen på 200 sveitsiske franc ned.

– Jeg lover én ting, og det er at vi ikke skal tjene penger på koronatesting. Vi skal sørge for å holde kostnaden så lav som mulig, og håper at vi kommer godt under det, sier Andersen, og forklarer at de var nødt til å gi en tidlig indikasjon.

Sånn arrangøren har forstått retningslinjene, må trolig de norske utøverne som har vært i Ruka også testes gjennom arrangøren. Da kan enda en stor utgift vente for den norske troppen. Foto: Stian Lysberg Solum

Grunnen til de stive prisene er at arrangøren må ha kapasitet til et enormt antall tester på kort tid. Samtidig er det krav om veldig rask responstid.

– Vi må ha kapasitet til å ta unna i hvert fall 1000 tester på svært kort tid. Det er en utrolig krevende operasjon, påpeker Andersen.

Direktøren forklarer at de må ha dobbel kapasitet i mange ledd, blant annet fordi de må plukke ut enhver person som har antydning til symptomer. Og den kostnaden faller på arrangøren.

– Det er veldig vanskelig for oss å være med på et spleiselag. Vi har 500 funksjonærer vi må få negative tester hos. I tillegg til de kostnadene, må vi knytte opp et stort, ekstra apparat for å håndtere smittevern administrativt og i praksis. Vi føler absolutt at vi tar vår andel, men jeg skjønner utfordringen. Det er en krevende sesong, men vi har ikke noe sted å sende merregningen, forklarer Andersen.

– Det er en stor, stor operasjon å få det til. Målet vårt er at det ikke skal være noe tryggere sted å være fra 29. november til 7. desember enn Lillehammer, forsikrer han.