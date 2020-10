Overfalt kvinner på åpen gate – dømt til forvaring

I over ett år mellom 2017 og 2018 etterforsket politiet i Oslo flere mystiske overfall og voldtekter som skjedde tilsynelatende uavhengig av hverandre.

Felles for overfallene var et gjentagende handlingsmønster: en mann tok grep rundt halsen på kvinner bakfra og kvalte dem, flere av dem til de mistet bevisstheten. Deretter utførte han seksuelle overgrep på dem.

Etterforskningen ble kalt «Operasjon Løkka», og politiet sto lenge uten spor, før de fikk DNA-treff på en mann i juni 2018. Deretter rullet de opp den omfattende overgrepssaken.

Totalt er det ni fornærmede kvinner i saken. Mannen er nå dømt i Borgarting lagmannsrett til 15 års forvaring, med en minstetid på ni år.

Overfall på åpen gate

De første forholdene 39-åringen er tiltalt for fant sted tilbake i 2005.

Til å begynne med utførte mannen såkalte sovevoldtekter, der han utførte ulike seksuelle handlinger på offeret mens hun sov.

De senere forholdene som skjedde for to til tre år tilbake, dreier seg om overfall.

Flere ganger sent på natten i helgene har 39-åringen angrepet de fornærmede kvinnene bakfra og i ulik grad forsøkt å forgripe seg på dem.

Tre av kvinnene ble kvalt til de mistet bevisstheten. To ble forsøkt kvalt, men klarte å bryte seg løs fra kvelertaket.

Hele seks av forholdene ble utført på åpen gate i Oslo. Det strengeste punktet i dommen dreier seg om en kvinne som ble angrepet på natten i Tøyenparken. Mannen slo kvinnen bevisstløs før han forgrep seg på henne.

Alle de fornærmede kvinnene har forklart at de har ulike psykiske ettervirkninger, som angst eller redsel.

Av hensyn til samfunnsvernet

I dommen fra lagmannsretten kommer det frem at de sakkyndige vurderer risikoen for at mannen vil utføre nye, alvorlige lovbrudd som svært høy.

Hensikten med forvaringsdommen er begrunnet med å beskytte samfunnet.

«Lagmannsretten er ikke i tvil om at hensynet til samfunnsvernet, vurdert i lys av fremtidig risiko for nye alvorlige lovbrudd etter soning av en tidsbestemt straff på fengsel i 15 år, tilsier at det må idømmes forvaring. Lagmannsretten viser for det første til de gjentatte alvorlige lovbruddene, som dels fremstår uforklarlige, og som tiltalte ikke har kunnet gi noen rasjonell forklaring på,» skriver lagmannsretten.

Mannen har dessuten lang straffehistorikk, og er tidligere dømt for vold, grovt tyveri og voldtekt.

Ønsker behandling

Til å begynne med erkjente ikke 39-åringen at forholdene hadde et seksuelt motiv. Han ble i september i fjor dømt i Oslo tingrett, og anket dommen fordi han mente det ikke er nødvendig med forvaring. Nå er han innstilt på å sone sin dom, selv om han er skuffet over dommen.

Sakkyndige psykiatere vurderte mannens psykiske helse, og konkluderte med at han er strafferettslig tilregnelig, men at han har dyssosial personlighetsforstyrrelse.

FORSVARER: Sidsel Katralen sier mannen ønsker behandling heller enn å sone en lang forvaringsdom. Foto: Terje Pedersen

Hans forsvarer, advokat Sidsel Katralen, sier til TV 2 at hun er kritisk til at hennes klient har fått en potensielt så lang fengselstraff, og sier de heller skulle sett at han fikk et soningsforhold som la til rette for bedre behandling

– Med en lang fengselsstraff kan man se for seg å ha ivaretatt behandlingsbehovet hans. Det var derfor vi anket. Nå blir han sittende på forvaringsanstalten på Ila der behandlingstilbudet er begrenset, sier Katralen.

39-åringen har selv bedt om behandling, og er ifølge Katralen motivert for å bli bedre. Forsvareren mener derimot at hans behandlingsbehov ikke vil bli dekket.

– Man vet jo at psykisk helsevern i norske fengsler ikke tilstrekkelig, selv om de som jobber med det gjør så godt de kan. Jeg spør meg om det virkelig må være slik at om man er alvorlig syk og begår et lovbrudd, så skal få forvaring, sier forsvareren.

I tillegg er mannen dømt til å betale en samlet sum på 625.000 kroner i oppreisning og erstatning.