Testet positivt for korona

I en teaser for «Keeping Up with the Kardashians» forteller Khloe Kardashian (36) at hun har hatt korona for flere måneder siden, trolig etter en jentetur hun hadde i mars.

I et klipp hvor hun filmer seg selv forteller hun om symptomene.

– Jeg har akkurat funnet ut at jeg har korona. Jeg har vært på rommet mitt og alt kommer til å gå bra, men jeg har vært ganske dårlig de siste dagene, forteller hun.

Heftige symptomer

Modellen sier videre at hun har slitt med oppkast, skjelving og temperaturendringer i kroppen. I tillegg til det så har hun slitt med ekstrem hodepine.

– Jeg sliter med migrene til vanlig, men dette var noe helt annet. Brystet mitt brant da jeg hostet, forklarer hun.

Hun avslutter videoen med å forsikre seerene om at det kommer til å gå bra.

– La meg fortelle dere, denne dritten er ekte, men vi skal komme oss igjennom det.

Modellen var i hjemmekarantene med datteren True (2) og kjæresten Tristan Thompson (29). Det er ikke kjent om de har testet positivt.

36-åringen er frisk per dags dato.

Avslørt på Instagram

I 2018 ble det mediehysteri da det ble kjent at Thompson ble tatt i utroskap. NBA-spilleren skal etter alt å dømme ha hatt en affære med Jordyn Woods, som er bestevenninnen til Khloés halvsøster, Kylie Jenner.

Det hele skjedde når Kardashian-søsteren gikk gravid med parets nå to år gamle datter, True Thompson. I 2019 ble det offisielt slutt mellom paret.

En hel verden ble vitne til hvordan utroskapskandalen utspilte seg i den populære serien «Keeping up with the Kardashians».

I sommer postet Kardashian et bilde på Instagram i sammenheng med sin nye bikinikolleksjon. Den tidligere svogeren til 36-åringen, Scott Disick, kommenterte under bildet at Thompson «er en heldig mann».