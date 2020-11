Raser mot politiet: Holder rapporter som kan renvaske Mahad (34) hemmelig

PARIS/OSLO (TV 2): Bioingeniøren Mahad Mahamud har blitt pappa og flyttet til Paris. I Norge går hans advokat rettens vei for å få frigjort hemmelige rapporter politiet har fått fra amerikansk og kanadisk etterretning.

– Jeg er heldig og har blitt far. Det er ubeskrivelig, livet smiler! Nå gjelder det ikke meg, når gjelder det dem. Det er en av grunnen til at jeg fortsatt kjemper, for å kunne ta vare på dem, sier Mahad Mahamud.

Han er stolt pappa til en fire måneder gamle datter og en sønn på ett år og tre måneder, som i likhet med sin mor, er norske statsborgere og bor i Norge.

– Det har skjedd mye, både oppgang og nedgang. Det beste er at jeg har blitt far. Det kan ikke beskrives, den følelsen man får. Ikke alle mennesker kan få barn, så jeg er heldig og takknemlig for det, sier Mahad.

Landskjent som bioingeniør

TV 2 møter den tidligere bioingeniøren ved Ullevål sykehus på en kafe i Paris, der han har søkt asyl og bodd et års tid.

Mahad vakte oppsikt da han stod fram og fortalte at han hadde mistet sitt norske statsborgerskap, og deretter hjem og jobb etter 17 år i Norge.

Det førte til en opphetet debatt i Stortinget om å endre loven om statsborgerskap, og innføre en foreldelsesfrist for å undersøke slike saker.

Mahad forklarte da han kom til Norge i 2000 at han var 14 år og enslig asylsøker fra Somalia.

Men ifølge politiet, utlendingsmyndighetene og en rettskraftig dom fra Borgertinglagmannsrett i 2018 er Mahad fra nabolandet Djibouti, og har løyet seg til opphold ved å oppgi falsk identitet.

Men Mahad står fortsatt fast på sitt, og viser fram sitt somaliske pass til TV 2, som han fikk etter lagmannsrettens dom om at han er fra Djibouti.

– Dette passet er beviset på min somaliske identitet, sier han.

Mens 34-åringen venter på svar på søknaden om asyl, har han fått midlertidig opphold i Frankrike.

Hemmelig rapport fra FBI

Mahad ble siktet for falsk forklaring etter et avhør i 2014 der han gjentok at han er fra Somalia. Politietterforskningen pågår fortsatt, selv om Mahad har forlatt Norge.

TV 2 kan nå fortelle at Oslo politidistrikt gikk til det uvanlige skritt å anmode amerikanske FBI og kanadisk etterretning om bistand for å få avklart Mahads identitet.

De skal ha gitt norsk politi full oversikt over alle familiemedlemmene til Mahads påståtte bror i Djibouti, Abdoulkader Abib Mahamud.

Amerikanske og kanadiske myndigheter skal ha fått opplysningene om Abdoulkaders familie i forbindelse med at han tidligere har søkt om visum til USA og oppholdstillatelse i Canada.

– Ingenting skjedd på et år

FBI skal ha bistått norsk politi med avhør av Abdoulkader i Djibouti, for å få kontrollert opplysningene.

I etterretningsrapportene ligger svaret på om Mahad virkelig er broren til denne djiboutiske borgeren, ifølge hans advokat Arild Humlen.

– Politiet har full oversikt over familien med adresser og personnummer, og er i en posisjon der dette enkelt kan avklares, sier han.

Det bør være lett å sjekke om Mahad er en av personene i rapportene, eller om alle familiemedlemmene befinner seg på oppgitte adresser i Djibouti, mener han.

Men dokumentene har ligget hos politiet i nærmere et år, uten at saken er avklart.

– En liggetid på et år er jo helt uakseptabelt, raser advokaten.

–Hindrer Mahad i å renvaske seg

Humlen har fått innsyn i de hemmelige etterretningsrapportene, men har ikke lov til å bringe de konkrete opplysningene videre.

Det hindrer advokaten i å gjøre egne undersøker, og det hindrer igjen Mahads sjanse til å renvaske seg, sier han.

– Det er jo åpenbart at han mister sin mulighet til å motbevise påstanden, og forsvare seg selv.

Politiet begrunner hemmeligholdet med fare for bevisforspillelse.

Men nå går Humlen rettens veg for å få opphevet klausuleringen av dokumentene, det vil si hemmeligholdet.

I et rettslig krav om en overprøving av politiet heter det at Mahad er «frarøvet muligheten til å føre motbevis».

Han anklager påtalemyndigheten for å ikke ha vist vilje til å sette i verk etterforskningsskritt for å få avklart saken.

Politiet krenker Mahads rettigheter, og bryter menneskerettighetene ved å la saken bli liggende, påstår Humlen.

– Har unndratt seg straffeforfølgelse

Politiet påstår på sin side at Mahad har unndratt seg straffeforfølgelse ved å forlate Norge, og ikke overholde sin meldeplikt.

– Etterforskningen er tilnærmet avsluttet, men sluttfasen er vanskeliggjort fordi siktede har unndratt seg strafforfølging, sier politiadvokat Marianne Aune, påtaleansvarlig i utlendingssaker ved Oslo politidistrikt.

Aune stiller ikke pp til intervju, og skriver i en epost at politiet ikke ønsker å kommentere innholdet i etterforskningen på det nåværende tidspunkt.

– Det eneste jeg ber om er at politiet foretar undersøkelser av opplysningene, og hvis de ikke gjør det umiddelbart, så må jeg gjøre det selv, sier Humlen.

Advokaten sier at han gjentatte ganger har bedt om at hemmeligholdet oppheves.

– Det er åpenbart at han mister mulighetene til å motbevise det faktiske grunnlaget for siktelsen, og er fratatt muligheten til å kunne forsvare seg selv, og det er selvfølgelig helt uholdbart, sier han.

Dommen kan oppheves

Hvis det på bakgrunn av etterretningsrapportene kan fastslås at politiets påstand om at Mahad har en bror i Djibouti er feil, faller hele saken mot ham, sier Humlen.

– Hvis de får undersøkt disse opplysningene som de nå har innhentet fra amerikanske og canadiske myndigheter, og kommer til at disse opplysningene underbygger Mahads forklaring om at de ikke har noen søskenrelasjon, så vil altså saken om falsk forklaring som er under etterforsking av politiet, ville måtte henlegges som intet straffbart forhold, for da har han ikke avgitt falsk forklaring.

Da må i så fall Mahad få tilbake sitt statsborgerskap og hentes tilbake til Norge, sier han

– Men er det slik at man kan oppheve dommen?

– Dommen kan gjenåpnes hvis den er avsagt på et beviselig uriktig grunnlag.

– Kan du si noe om det foreligger nye opplysninger i disse rapportene?

– Ja, det gjør det. Det er interessante, presise og til dels nye opplysninger

– På hvilken måte kan de bidra til en oppklaring?

– Hvis opplysningene som her foreligger er korrekte, så er det nærmest umulig at Mahad kan ha gitt uriktige opplysninger, sier Humlen.

Får penger av den franske stat

34-åringen bor sammen med venner i en leilighet i Paris, og får utbetalt livsopphold av franske myndigheter.

– Paris er en veldig kjent og koselig by. Jeg lever av det jeg får av franske myndigheter, og det er passe nok til at jeg greier meg, sier han.

– Jeg har fått så mye motgang, men som det sies, flyet tar av i motvind. Jeg skal ta av og komme sterkt tilbake. Jeg vil at mine barn skal få et bedre liv og en bedre fremtid enn det jeg har hatt, sier Mahad.