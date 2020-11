De får en helt spesiell rolle i årets valg: – Vi trenger en endring

Unge amerikanere, eller milleniumsgenerasjonen, kommer til å få stor innflytelse i årets presidentvalg.

I flere tiår har de såkalte babyboomerne dominert amerikansk politikk. Generasjonen - født mellom 1946 og 1964 - har fostret presidentene Bill Clinton, George W.Bush, Barack Obama og Donald Trump og vært den største velgergruppen i hvert eneste presidentvalg siden 1980.

Men i år blir de trolig passert av den såkalte millenniumsgenerasjonen, som ble født mellom 1981 og 1996.

Men hva tenker de er de største utfordringene USA står overfor, hva drømmer de om og hvordan har de siste fire årene med Trump vært? TV 2 har snakket med flere.

Og det er særlig én ting som går igjen.

REDD: 25 år gamle John er bekymret for hva som vil skje, dersom Donald Trump blir gjenvalgt. Foto: Privat

Navn: John Tage Vostmyer

Alder: 25

Bosted: Berkeley, California

– De siste fire årene har vært utrolig vanskelige. Den største innflytelsen Trump-administrasjonen har hatt, er at man lever under en konstant frykt for at svarte mennesker, innvandrere, folk i LHBT-miljøet pluss mange andre kan bli utsatt for vold når som helst, sier Vostmyer.

Han mener de største utfordringene USA står overfor, er å sørge for at ulike strukturer forblir inntakte, slik at folk ikke blir utsatt for umiddelbar risiko.

– Hvis Trump blir gjenvalgt, eller hvis han vil nekte å si fra seg sin stilling, frykter jeg at mange viktige strukturer i samfunnet vårt vil bli demontert systematisk, sier 25-åringen.

– Avskyelige handlinger

Med utnevnelsen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer har Donald Trump utnevnt tre dommere i løpet av sin presidentperiode.

Vostmyer frykter det kan få store konsekvenser.

– Det kan effektivt reversere tiår med miljølovgivning, til tross for at vi står overfor en enestående global klimakrise, mener han.

– Posttjenesten vår har allerede blitt grunnlovsstridig, noe som setter alle poststemmer i fare, og setter et rettferdig valg i fare på lokalt og nasjonalt nivå. Jeg frykter at han vil begå enda flere avskyelige handlinger de neste ukene, fortsetter han.

NY GENERASJON: 25 år gamle Monica håper hennes generasjon kan være med å endre USA. Foto: Privat

Navn: Monica De Anda

Alder: 25

Bosted: Rio Grande Valley, Texas

– En av de største utfordringene vi står overfor er hvordan vi håndterer koronapandemien. Hvordan vil et utbrudd påvirke din familie? Hvordan vil det påvirke resten av våre liv? Hva skjer om du får covid-19 og du ikke har helseforsikring? Alle vil vite hvordan den nye eller den samme administrasjonen skal jobbe med det fremover, sier De Anda til TV 2.

– Avhengig av endring

I likhet med Vostmyer trekker De Anda frem raseutfordringene i USA.

– Hvordan skal vi sørge for at ingen blir drept på grunn av hudfargen sin?

Og nettopp det er De Anda, som også er latin-amerikaner, sin største drøm.

– Mitt håp er at vi klarer å finne en måte hvor alle blir behandlet likt. Jeg vet ikke om det er mulig, men vi er avhengig av en endring. Jeg håper at vi kan være den generasjonen som står bak den endringen. Vi kan ikke ha barn som vokser opp som tror at de er bedre enn andre på grunn av hudfargen sin, sier hun.

LIKHET: 24 år gamle Tyler håper alle amerikanere skal få tilgang til gratis helsehjelp. Foto: Privat

Navn: Tyler Jones

Alder: 24

Bosted: Irvine, California

– Jeg tror USA sine største utfordringer i helhet, er at vi sliter med en ubalansert økonomi for den generelle befolkningen, og systematisk ulikhet basert på raser og kjønn. Dette har utviklet seg gjennom årene, men det trenger fortsatt å bli bedre, sier Jones.

– Unike muligheter

24-åringen drømmer om et bedre helsesystem for landet sitt.

– Jeg håper at vi vil få et gratis helsehjelp-system i hele USA. Dette vil gi unike muligheter for å holde alle friske, uavhengig av hvor mye penger de har, sier han.

ENDRING: 29 år gamle Jordan Mazurek vil ha en slutt på topartisystemet i USA. Foto: Silje Lunde Krosby / TV 2

Navn: Jordan Mazurek

Alder: 29

Bosted: Punta Gorda, Florida

I Punta Gorda i Florida møter TV 2 29 år gamle Jordan Mazurek. Han mener den største utfordringen USA står overfor er topartisystemet med Demokratene og Republikanerne.

– Det fører til at nasjonen stadig blir dratt mer og mer over til Høyre. Den største utfordringen rent progressivt er å skille oss fra det demokratiske partiet. Trump var ikke en ulykke, på samme måte som fascismen i USA ikke er en ulykke, sier han.

– Hvordan har ditt liv forandret seg i løpet av disse årene med Trump?

– Jeg har tilbragt store deler av de siste fire årene i Europa, og har dessverre vært nødt til å se mye av dette utfolde seg utenfra. Blant annet det som skjedde i Charlottesville i 2017. Åpenbar vold mot venstresiden har blitt normalen, sier han.

29-åringens største håp er en fullstendig omvelting av det amerikanske partisystemet.

– Jeg håper at vi klarer å mobilisere grasrotkampanjer og politisk makt utenfor statene og utenfor de to politiske partiene, som kan føre til at vi kommer oss ut av det voldelige forholdet vi er i nå med kapitalisme og hvit overmakt, sier han.