Siv Jensen om regjeringens koronaregler: – Skaper kaos og usikkerhet

Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen i dag på ingen måte klarte å oppklare forvirringen de har skapt om de nye koronareglene.

– Jeg skjønner at regjeringen har dårlig tid, men det aller viktigste de gjør når de sitter med alle disse fullmaktene selv er jo å kommunisere tydelig sånn at budskapet ikke er til å misforstå, sier Jensen.

Hun advarer regjeringen mot å skape forvirring som skader næringslivet.

– Nå er det mange mennesker som har lurt på hvordan de skal forholde seg til de nye reglene, mange avlyser arrangementer, og det kanskje unødig. Det i en tid hvor hoteller og serveringssteder allerede sliter, sier Jensen og legger til:

– Man kan ikke skape den type kaos og usikkerhet når man gjør endringer i smittevernreglene.

Hun mener regjeringen i det minste kunne sikret seg at den nye Covid19-forskriften ble klar samtidig som regjeringen kommuniserte ut til folket.

Ber om revurdering av nasjonale regler

Nå ber hun regjeringen vurdere å lempe på reglene for de delene av landet hvor smitten er lav.

– Kanskje bør regjeringen tenke litt grundigere gjennom om det skal være like regler over hele landet, sier Jensen.

I mange kommuner har det ikke vært registrert smitte på mange måneder.

– Når vi nå ser så store forskjeller i smitte i Distrikts-Norge og i de store byene, så kan det være gode grunner til å litt mer fleksibilitet der smitten er lav, sier Frp-lederen.

Helseministeren står likevel på sitt.

– Jeg forstår de som synes det er rart å ikke kunne ha flere enn fem gjester på middag i en kommune der det ikke har vært registrert et eneste smittetilfelle på flere måneder, sa helseminister Bent Høie (H) på dagens pressekonferanse om korona.

– Vi har hatt 150 små og store smitteutbrudd siden august. Vi vet ikke hvor det neste kommer. Det kan starte i en middag i en kommune hvor det ikke har vært registrert smitte på månedsvis, sa Høie videre.

– Kniven på strupen

Jensen etterlyser også at den varslede kompensasjonsordningen til reiselivet kommer som en sak til Stortinget.

– Vi skal sitte her å forhandle budsjett med regjeringen, og vi aner ingen verdens ting om hvordan denne pakken vil påvirke budsjettet til neste år, eller om tiltakene der er god nok for å møte den veldig alvorlige situasjonen mange bedrifter over det ganske land nå opplever, sier Jensen.

Frp-lederen mener det haster.

– Veldig mange der ute har ikke tid til å vente. Jeg mener vi må hastebehandle dette for alle de aktørene som nå har kniven på strupen.

Jensen vil ha vedtatt både kompensasjon for kommunene og reiselivet før de forhandler ferdig, og stiller seg bak regjeringens budsjett for 2021.

– Vi må behandle koronatiltak for seg, og statsbudsjettet for seg, sier Jensen, om dermed legger press på regjeringen for å snarest mulig legge fram begge sakene for Stortinget.

– Her det mange ukjente faktorer som gjør det i overkant krevende denne høsten å få på plass alle budsjettvedtak, sier Frp-lederen.