Hockeyprofilen om hobbyen: – Jeg er 60 år i sjelen

Stavanger Oilers har hatt en svært tung start på sesongen, og da er det godt for Tommy Kristiansen å kunne koble av med en hobby av den litt roligere sorten.

Stavanger Oilers har kun tatt seks poeng etter sju kamper og fjorårets seriemester ligger nest sist på tabellen i Fjordkraft-ligaen.

Med den tunge seriestarten er det ekstra godt for Tommy Kristiansen å kunne koble av med hobbyen: nemlig trav.

– Jeg liker alt egentlig. Jeg liker spenningen, og så synes jeg det er flott å se på. Det er også mye taktikk. Folk tror det bare er å gå ut og kjøre et løp, men det er mye taktikk bak det, forteller Kristiansen.

– Du setter ikke albuen inn i nabokusken

Når TV 2 møter Kristiansen på Forus Travbane i Stavanger settes det fullt fokus mot løpet og hvilken hest som skal velges.

– Vi går gjerne gjennom de siste løpene deres med tid og motstand. Og kusk da. Det har veldig mye å si på bra kusker. Det er som et hockeylag: vinner som regel.

Trav er av den litt roligere sorten sammenlignet med ishockey, men Kristiansen har også sett noen hendelser gjennom sine år som tilskuer.

– Det kan skje stygge ting utpå her også. Jeg har sett kusker som har falt av, men det går ikke like hardt for seg som det gjør i en hockeymatch. Det blir ikke en albu på nabokusken når det går forbi, sier Kristiansen og ler.

Interesse fra tidlig alder

For 31-åringen kom interessen tidlig i barndommen. Opp gjennom årene har han og faren vært på de aller fleste travbanene rundt i Norge.

– Fattern hadde med meg fra jeg satt i barnevogna og dro med meg opp på travbanen. Både han og onkelen min har eid noen hester, så det er der jeg har det fra. Sånn har det blitt, og jeg har nok sponset Rikstoto bra for å si det sånn.

Interessen har fortsatt opp gjennom årene og da Kristiansen spilte i HV71 i den svenske Elitserien, så han virkelig hvor stor travsporten er. Der samlet laget seg hver lørdag for å følge med på løp.

Nå prøver 31-åringen å være på Forus Travbane hver tirsdag når det er løp, men dersom det kolliderer med egen kamp følger han med på Rikstoto-kanalen hjemme i stua tidligere på dagen.

– Det går som regel mer ut enn det går inn, men jeg spiller kontrollert. Det er ikke store summer. Jeg kliner til en gang i blant, men det er kontrollert, sier Kristiansen.

– Alle spiller odds, mens jeg spiller trav. 60 år i sjelen, sier Kristiansen og smiler.