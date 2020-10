Kia har kjempesuksess med elbilene e-Soul og e-Niro i Norge akkurat nå. Etter lange ventelister i starten, har importøren i år for alvor begynt å levere ut biler til kunder, mange av dem har ventet lenge.

Kia har en stor elektrisk offensiv på gang. I 2025 skal de ha hele 11 elbiler i modellutvalget sitt. Men samtidig satser de også på andre alternativer.

Ett av dem er den store SUV-en Sorento. Den kommer nå i sin fjerde utgave. Brooms Mats Brustad har i dag vært på den norske presentasjonen av nye Sorento, som får en viktig nyhet:

Fortsatt marked for diesel

– Ja, nå blir også Sorento ladbar. Den går dermed inn i en stadig voksende klasse av store og ladbare SUV-er. Kia anslår at den elektriske rekkevidden havner på 53 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Også denne utgaven har 4x4, den har 265 hestekrefter og den kan trekke inntil 1.500 kilo. Det siste er forresten 1.000 kilo mindre enn dieselutgaven klarer, forteller Mats.

– Den kommer altså også med dieselmotor?

– Det er riktig. Slik den norske importøren vurderer det, er det fortsatt marked for dieselmotor i biler som dette. De tror også at dieselmotor og varebil blir en attraktiv kombinasjon. Så vidt jeg skjønner er det ikke avklart ennå om også den ladbare kan leveres varebil, forteller Mats.

Dette blir SUV for de som vil snobbe ned

Kia har tro på at Sorento vil kunne bite godt fra seg når den nå kommer som ladbar hybrid.

Tøff å se på

I dag viste Kia frem dieselutgaven av Sorento, på norske skilter. Denne har en ny 2,2-liters dieselmotor under panseret, denne yter 202 hk og 440 Nm. Her distribueres kreftene via en nyutviklet 8-trinns dobbelclutch-kasse

De hadde også en førproduksjonsutgave av den ladbare hybriden til visning. Salget av begge utgaver startet i dag.

– Det er ikke vanskelig å se at Sorento har blitt ny. Bilen har blitt skikkelig barsk å se på, vi snakker et kjempeløft i forhold til tidligere Sorento-utgaver. Designet er sporty, med stramme linjer. Jeg synes det minner litt om Ford Explorer og det er nok ikke tilfeldig. USA er et viktig marked for biler som dette. Det merkes også i interiøret, med en detalj som mange koppholdere spredt rundt i bilen. I Norge blir Sorento forresten kun tilgjengelig som sjuseter. Vi snakker praktisk familiebil her, sier Mats.

Du sparer nesten 200.000 på å droppe baksetet

Interiøret viser at Kia ikke er med på minimalisme-trenden som nå preger mange av konkurrentene.

I underkant av 700.000 kroner

Sorento har vokst én centimeter i lengde, bredde og høyde. Akselavstanden er strukket i forhold til tredje generasjon. Det gir blant annet betydelig bedre plass i baksetene. Kia har tydeligvis også klart å pakke den elektriske drivlinjen godt. Bagasjerommet på dieselutgaven er ikke overraskende litt større, men det skiller bare 12 liter mellom de to.

– Har du fått vite noe om prisene?

– De er ikke endelige, men Kia antyder at hybriden vil starte på i underkant av 700.000 kroner. Dette er da regnet ut fra 2021-avgiftene. De garanterer også en makspris på 750.000 kroner for den godt utstyrte Exclusive-utgaven. Det er jo absolutt viktig informasjon for de som vurderer å bestille nå, sier Mats.

Her snakker vi super-sjelden bil fra Kias hjemland

Bakfra er det ikke rent lite som minner om Ford Explorer...

Konkurrere mot premium-merkene

Dieselutgaven er priset rundt 100.000 kroner over den ladbare hybriden, med tilsvarende utstyrsnivå. Der sistnevnte får en ganske solid avgiftsrabatt, betyr dieselmotor mye avgifter til staten, dermed også et såpass solid prispåslag.

– Premiummerkene tar det aller meste av salget i denne klassen. Det gjør det ekstra tøft for et merke som Kia å hevde seg. Men de tror på rundt 300-400 biler neste år og forteller at de allerede har 200 kunder på interesseliste. Det er jo ikke noe dårlig tall, sier Mats.

Salget er altså allerede i gang, men de som ønsker seg en ny Sorento må smøre seg med litt tålmodighet. Utlevering av bil til kundene starter etter planen i februar/mars neste år.

Mye har skjedd siden første generasjon Sorento ble lansert tilbake i 2002.

