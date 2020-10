Lader opp til Mourinho-møtet med TV-spill og samtaler til Norge

Simen Juklerød (26) utelukker ikke at hans Royal Antwerp kan stå for en skrell i Europaligaen torsdag.

Torsdag ruller nok en gang Europaliga-fotballen, og i belgiske Antwerpen finner en av de - med norske øyne - mest spennende kampene sted.

Der møter Simen Juklerøds Royal Antwerp et høytflyvende Tottenham, og nordmannen utelukker ikke et overraskende utfall.

– Sjansene våre skal jo egentlig ikke være så store hvis man er helt ærlig og realistisk, men vi har et veldig godt lag, et godt samhold i klubben og laget, vi er i en fin flyt og vi har hjemmebane. Vi skal ikke ha store forhåpninger om å vinne, men du skal ikke se bortefra at vi kan ta en skalp. Jeg hadde ikke blitt overrasket, sier 26-åringen til TV 2.

Episenter for smitte - slik lever han profflivet i øyeblikket

Til tross for at Belgia i øyeblikket er det europeiske landet med høyest smittetrend i Europa, skal det altså spilles europeisk cupfotball der denne uken. Juklerød innrømmer at situasjonen i hjemlandet er spesiell.

– Hverdagen er grå og kjedelig. Det er trening på morgenen, og så spise lunsj der og så dra hjem og spille videospill og snakke med kompiser hjemme i Norge, forteller han over Skype fra sin leilighet i Belgias nest største by.

Der lever han nå i en hverdag der munnbind er påbudt om en bare skal utenfor leiligheten, og med et portforbud der han må være hjemme til klokken ti hver eneste kveld.

– Det er mye retningslinjer man må ta tak i, men for meg går det egentlig fint. Jeg er en sånn «lone wolf», som man kaller det, så jeg klarer meg selv. Jeg trives i mitt eget selskap, så så lenge jeg kan snakke med kompiser og spille med dem, så går det veldig bra, smiler han.

Ikke redd for å bli smittet

Hver eneste uke er det to-tre koronatester med laget, og Juklerød bekrefter at det ikke bare lades opp til viktige Europaliga-kamper med TV-spill og samtaler til hjemlandet Norge.

– Jeg kan jo være med folk fra laget. Det hender det jo at jeg er, så det går fint.

– Men dere har ikke lov til å være med andre «vanlige» folk?

– Nei. Eller, jeg har kanskje lov. Men det har jeg ikke gjort ennå, smiler fotballspilleren.

I en verden der det viktigste er å ta vare på dem rundt seg og ikke bidra til økt smitte, er det selvsagt at han som alle andre i Belgia skal isoleres. Juklerød bekrefter imidlertid at han ikke er redd for konsekvensene av en eventuell smitte for egen del.

– Det er flere på laget som er blitt smittet, og de kjenner jo ingenting. Når man er ung og frisk og blir smittet, som kan skje, så kjenner jeg ikke på noen frykt for å bli smittet. Det gjør jeg ikke. Men det er selvfølgelig verre for andre, sier han.

Har møtt Mourinho-lag en gang før - tror ikke han vil bli gjenkjent

Tilbake til det sportslige, så er det tydelig at venstrebacken gleder seg til torsdagens kamp, og han drar på smilebåndet bare av at navnet på storklubben fra Nord-London blir nevnt.

– Det blir moro. Det er en kamp vi ikke har noe å tape på egentlig. Det er bare å gå ut og gjøre greien sin og se hvordan det går.

– Hvordan er ditt forhold til Mourinho?

– Jeg har ikke noe forhold til ham egentlig. Jeg liker ham som trener og han er en morsom personlighet. Så det blir gøy, det, sier backen.

Som så kommer på at han faktisk har spilt kamp mot et Mourinho-ledet lag en gang tidligere i karrieren. Sommeren 2017 ledet portugiseren Manchester United i treningskamp mot Vålerenga på Ullevaal, et oppgjør de røde djevlene vant 3-0 og der Juklerød spilte 79 minutter.

– Jeg vet ikke om han kjenner meg igjen. Det tror jeg nok ikke, men det blir morsomt å møte ham, ler Royal Antwerp-spilleren.

På onsdagens pressekonferanse ble imidlertid nordmannen trukket frem av Mourinho da han meddelte sitt inntrykk av torsdagens motstander.

– De spiller med fem bak, men det er en offensiv femmer med to offensive vingbacker. På venstresiden har de en kraftig, rask og sterk venstefot-spiller, sa Spurs-sjefen.

Er blitt lagt merke til denne høsten

Juklerød har scoret tre ganger for sin klubb allerede denne høsten, og leverte målgivende pasning i 2-1-seieren mot Ludogorets i første Europaliga-kamp forrige uke.

– Det har gått bra i det siste, både for min del og for laget. Så det er gode tider. Vi leder tabellen og gjør det bra i Europa, og jeg produserer litt målpoeng her og der, sier 26-åringen som forlot Vålerenga til fordel for belgisk fotball sommeren for to år siden.

Fra sin rolle som offensiv vingback i et 3-5-2-system der han ifølge seg selv «er mer venstrekant enn venstreback» har lysluggen produsert målpoeng oftere enn annenhver kamp denne høsten.

– Jeg føler at jeg har levert og produsert i to sesonger allerede, men nå kommer det jo litt mål. Det gir oppmerksomhet enda mer enn de målgivende pasningene jeg kanskje har produsert mer av tidligere, sier Juklerød.

Ny viktig kamp til helgen - ville ikke hvile mot Spurs

Et par kamper har han mistet med skade, og forut for torsdagens kamp var det også et visst usikkerhetsmoment ettersom det er ny viktig kamp i Jupiler League til helgen. Oppgjøret mot Spurs ville imidlertid nordmannen ikke gå glipp av.

– Vi har også en veldig viktig kamp på søndag igjen mot Anderlecht. Jeg fikk spørsmål av treneren om jeg var klar til å spille, og jeg var jo ikke i nærheten av å si nei. Man vil jo spille de kampene. Det er det ikke noen tvil om, sier 26-åringen.

Med seier borte i Bulgaria i åpningskampen, har Royal Antwerp sikret seg et godt utgangspunkt for å kunne ta seg videre fra gruppen. Det er også målet, bekrefter en Juklerød som stadig oftere har kunnet frekventere i overskriftene her til lands de siste ukene.

– Føler du at du får skinne litt i Norge nå?

– Jeg har fått det spørsmålet ganske ofte nå. Heldigvis spiller jeg ikke for folk rundt meg. Det er jo mest meg selv jeg driver og jobber med, men det er jo så klart alltid hyggelig å bli lagt merke til, sier Belgia-proffen.

Landslagsaktuell?

I et norsk landslag der venstreback-posisjonen har vært oppe til diskusjon, har flere tatt til orde for at Juklerøds navn etter hvert må vurderes seriøst. 26-åringen kjenner imidlertid ikke noe press på det å skulle prestere mot Tottenham torsdag kveld for å bevise at han har det som skal til på den internasjonale scenen.

– Jeg spiller jo i Belgia. Det er ganske bra nivå der, for å være helt ærlig. Vi ser det på andre lag i Europa, som Club Brugge som vinner kamper i Champions League, og vi spilte mot dem i cupfinalen og slo dem. Jeg tror ikke motstanderne er problemet i Belgia. Men det er litt mer det at hvis du gjør det bra mot store lag, så gir det så klart mer anerkjennelse. Men jeg føler ikke at jeg må bevise noe mot Tottenham, sier Simen Juklerød.

