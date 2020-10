Ingebjørg (23): – Myndighetene kan ikke reparere dette etter pandemien

Ingebjørg Blindheim mener psykisk helse må få mer oppmerksomhet under korona. –Det bekymrer meg at de som står på talerstolen, men ikke nevner psykisk helse med et ord.

Denne uken ble det iverksatt strengere regler for hvem og hvor mange du kan være sosial med i løpet av uken.

Mange følte seg isolert etter at landet stengte ned 12. mars. Og når tiltakene nå er ytterligere skjerpet inn, frykter mange for hvordan det skal gå med vår mentale helse.

Ingebjørg Blindheim (23) kjenner på denne frykten hver eneste dag.

Hun er åpen med at hun har slitt psykisk i mange år. For tre år siden startet 23-åringen opp «Psyktærlig» i sosiale medier, etter at hun opplevde at en av hennes venner la ut selvmordstanker på Instagram.

I sommer ble 23-åringen tildelt Tabuprisen, fordi hun sørger for at mange ungdommer har tilgjengelig hjelp og støtte når de strever med psykiske belastninger, selvskading og selvmordstanker.

Har mistet mange

Fordi Ingebjørg Blindheim har vært i psykiatrien i mange år, kjenner hun mange andre som har strevd og fortsatt strever med psykiske belastninger.

Flere i Ingebjørgs bekjentskapskrets har tatt sitt eget liv. To av dem var hennes beste venner.

Nå ser 23-åringen at mange sliter mer enn noen gang.

– Jeg skjønner at det er nødvendig med strenge tiltak for å slå ned smitten. Men regjeringen må skjønne hvor store konsekvenser det får mentalt for folk å distansere seg og isolere seg fra andre mennesker. Det bekymrer meg at de som står på talerstolen, men ikke nevner psykisk helse med et ord, sier Blindheim.

Ingebjørg (23) håper myndighetene våkner og setter inn tiltak for vår mentale helse også. Foto: Privat

«Psyktærlig» når ut til nærmere 18.000 brukere på Snapchat og 5600 på Instagram. I disse kanalene har Blindheim, og de andre seks som driver foreningen, daglig kontakt med unge som sliter.

– Vi har selvsagt kontakt med alle de som også slet før koronapandemien. Men nå når vi står midt opp i pandemien, er det utrolig mange flere som har det svært vanskelig og ikke får den hjelpen de trenger, sier 23-åringen.

Skuffet over regjeringen

Tale Krohn Engvik, bedre kjent som Helsesista på sosiale medier, har dialog med svært mange unge med sine 61.000 følgere på Instagram og rundt 200.000 på Snapchat.

Hun er helt enig med Ingebjørg Blindheim.

– Jeg er alvorlig bekymret for den psykiske helsen i befolkningen. Det er utrolig dårlig av regjeringen å oppfordre oss alle til å bli med i dugnaden og holde avstand, men ikke komme med noen tiltak for den psykiske helsen vår oppi dette, sier Krohn Engvik til TV 2.

SKUFFET: Tale Krohn Engvik er skuffet over regjeringen som oppfordrer til dugnad men ikke kommer med tiltak som ivaretar vår psykiske helse. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

Krohn Engvik mener at det er på tide at statsministeren og helseministeren snakker om hva disse tiltakene gjør med alle som ikke får dra på kontoret, men blir sittende på hjemmekontor i månedsvis.

Hvordan arbeidsgivere kan tilrettelegge for at de på hjemmekontor kan få det litt lettere. Eller hvordan vi kan ta vare på studentene våre, når de bare blir sittende hjemme alene.

– Det er nødt til å komme med konkrete tiltak rundt psykisk helse. Både jeg og mange andre blir fortvilet når vi hører om alle tiltakene, uten at det kommer noen tiltak for å ivareta vår mentale helse, Krohn Engvik.

12-åringer sliter

Tilbake i Bergen opplever Ingebjørg Blindheim at det renner inn spørsmål og henvendelser fra fortvilte ungdommer som ikke klarer mer.

– Det er barn helt ned mot 12 år som ikke orker mer og som sier de ønsker å ta livet sitt. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har ringt politiet eller ambulanse, for å prøve å forhindre at ungdommer tar livet sitt. Men i det siste har jeg fått en følelse av at de på alarmsentralen er overarbeidet og har ikke kapasitet til å hjelpe, sier Blindheim.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

23-åringen, som selv har hatt mye kontakt med helsevesenet og psykiatrien, mener det er alt for få ressurser, behandlere og døgnplasser i psykiatrien og ventetiden for å få hjelp blir stadig lengre.

– Vi er nødt til å handle nå og øke midlene til psykiatrien. Jeg blir skremt da det virker som om myndighetene sitter med hendene i fanget til pandemien er over og skal da prøve å ta tak i og reparere alle skadene som har skjedd, sier hun.

TikTok-psykologens tips

Også psykolog og kommuneoverlege i Farsund, Maria Østhassel, ønsker å sette psykisk helse i fokus under pandemien.

Hun bruker appen TikTok for å nå fram til de yngre. Her er hennes beste tips for å ivareta den psykiske helsen etter nye koronatiltak: