Lovet å gi bort Epstein-pengene i fjor – har ennå ikke gjort det

International Peace Institute sa de skulle gi en sum tilsvarende det de fikk fra Jeffrey Epstein til organisasjoner som støtter ofre for menneskehandel og seksuelle overgrep. Nå er det hele satt på vent.

Etter at Jeffrey Epstein sonet ferdig en dom for å ha kjøpt sex av en mindreårig jente i Florida i 2008, brukte han de neste årene på å slå seg opp som en filantrop som ga penger til veldedige formål, forskning og andre organisasjoner. En av dem var tankesmien International Peace Institute (IPI), som inntil torsdag denne uken var drevet av den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen.

New York Times har omtalt pengedryssene som et forsøk fra Epsteins side på å bevare sitt rykte ved å kjøpe tilbake plassen hans blant New Yorks elite.

Trakk seg

Sent torsdag kveld ble det klart at Rød-Larsen trekker seg som president. Dette skjer kort tid etter at han fikk kraftig kritikk av styrelederen Kevin Rudd for hans angivelige koblinger til nettopp Epstein

I en tidligere uttalelse til Dagens Næringsliv har Rudd fortalt at tankesmien mottok 650.000 dollar mellom 2011 og 2019.

Rød-Larsen har ikke forklart hvordan kontakten med Epstein ble opprettet, verken for TV2 eller andre medier.

Likevel, etter at Epsteins pengestøtte ble kjent i fjor, lovet IPI at en tilsvarende sum skulle gis til organisasjoner som hjelper ofre for menneskehandel og seksuelle overgrep.

Satt på vent

I en uttalelse til TV 2 skriver IPI nå at på grunn av økonomiske begrensninger, som følge av koronaviruspandemien, har organisasjonen ennå ikke kunnet overføre pengene, nesten et år senere:

– På grunn av økonomiske begrensninger i 2020 relatert til den globale pandemien så har alle planer blitt utsatt, inkludert planen om å gi pengestøtte til organisasjoner som hjelper ofre for menneskehandel og seksuelle overgrep. Likevel er IPI og styret fortsatt innstilt på å donere pengene, skriver IPIs presseavdeling i en epost.

IPI utdyper at siden desember i fjor har ledelsen vært i kontakt med advokater og eksperter på likestillingsspørsmål for å kartlegge pengestøtten de har tenkt til å dele ut.

Eposten fra IPI viser også til et styremøte den 4. desember i fjor der tankesmien vedtok nye retningslinjer for gaver. Epstein er ikke nevnt ved navn, men i de nye retningslinjene står det blant annet at potensielle giveres personlige karakter nå skal vurderes. Retningslinjene ble enstemmig vedtatt, ifølge IPI, og undertegnet av styreformann Kevin Rudd. Rudd var tidligere statsminister i Australia.

Nettverk av maktpersoner

Epstein ble funnet død på fengselscellen sin i august i fjor på Manhattan. Da var han tiltalt for grove forbrytelser mot flere kvinner, som sier de ble utsatt for overgrep da de var mindreårige. I 2008 ble Epstein dømt for å ha kjøpt sex av en mindreårig jente i Florida, men sonet kun 13 måneder.

Epstein var kjent for sitt store kontaktnettverk bestående av noen av verdens mektigste, deriblant Donald Trump og Bill Clinton. Den sittende presidenten var en av Epsteins nærmeste naboer i Palm Beach i Florida, mens Clinton har fløyet med Epsteins privatfly flere ganger.

Selv etter at han ble dømt var Epstein fortsatt akseptert i det gode selskap. Prestisjeuniversitetet MIT tok imot pengene hans, og Bill Gates hadde middag hjemme hos Epstein på Manhattan.

Lokalavisen Miami Herald avslørte i 2018 hvordan påtalemyndigheten i Florida inngikk en avtale med Epstein i 2008 som ga ham langt mildere straff. Epstein ble satt under ny etterforskning og arrestert i fjor sommer. Dette førte til at USAs arbeidsminister Alex Acosta, som ledet påtalemyndigheten i saken for 12 år siden, trakk seg fra regjeringen.

Epsteins nære venn Ghislaine Maxwell er tiltalt for å ha rekruttert unge jenter for Epstein. Hun sitter nå i varetekt i New York.

Steinkast fra FN

IPI er en tankesmie med hovedkvarter rett ovenfor FN-bygget på Manhattan. Beliggenheten gjør den til en attraktiv møteplass for diplomater i New York. IPI har tette bånd til Utenriksdepartementet, og siden 2008 har UD vært medarrangør for en konferanse om menneskerettigheter som holdes i IPIs lokaler under åpningen av FNs generalforsamling. Konferansen er oppkalt etter Trygve Lie, FNs første generalsekretær.

Pressemeldinger fra IPI fra 2012 og 2013 viser at Epstein støttet opprettelsen av tankesmiens nye kontorer i Bahrain, og et minnefond til ære for den avdøde diplomaten Richard Hooper.

TV 2 har spurt IPI om de kan redegjøre for hvor mye penger organisasjonen har tenkt til å gi bort i støtte, og når det eventuelt vil skje. IPI har foreløpig ikke gitt noe svar.