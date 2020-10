FHI: Betydelig økning i nye tilfeller

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets siste ukesrapport.

– Rapporten viser at situasjonen har forverret seg betydelig, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI på en pressekonferanse onsdag.

I siste uke ble det meldt 1 686 tilfeller av covid-19, som er en økning på 79 prosent fra uke 42.

Antallet som tester positivt øker i alle aldersgrupper.

– Dette er en betydelig økning i rapporterte tilfeller, og viser at det nå var riktig å innføre større grad av restriksjoner slik regjeringen gjorde på mandag, sier Stoltenberg i en pressemelding.

Hun sier at planen nå er å unngå en ny bølge, som er i gang i resten av Europa, og få kontroll på smittespredningen gjennom tiltakene som mandag ble presentert.

– Vi må så fort som mulig få kontroll på økningen som nå skjer, sier Stoltenberg.

Økt smitte fra Polen

Antall smittede er økende, men det er store geografiske forskjeller.

Oslo har høyest forekomst med 111 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere og Agder lavest med 16,6 for uke 42 og 43 samlet.

Også antallet utbrudd er økende.

De aller fleste som blir smittet, blir smittet i egen husstand, rundt 40 prosent. Deretter følger skoler/universiteter (16 prosent), private arrangement (12 prosent) og serveringssted/bar/utested (6 prosent).

– Et økende antall smittes i utlandet, hovedsakelig utenlandsfødte som er smittet i egne hjemland, primært Polen. Informasjonen om importsmitte er ufullstendig og tallene kan være høyere, skriver FHI.

Stoltenberg opplyser at antallet som blir smittet i utlandet har økt fra 17 prosent i uke 41 til 25 prosent i uke 43. Den største gruppen kom fra Polen.

Forventer flere dødsfall

Selv om smitten øker, er det fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall.

– Men det har vært en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak siden sommeren. Dette kan underbygge at smittespredning har økt generelt i befolkningen de siste ukene, skriver FHI.

Det var 31 nye innleggelser på sykehus i uke 43, som er det høyeste tallet siden uke 17 i vår.

– Vi ser nå en betydelig økning og kan forvente økning i sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene som kommer. Dette viser at det var viktig og riktig å innføre strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå den andre bølgen. Vi må ta kontroll ved å styrke tiltak vi har hatt lenge, målrettetiltak der smitten skjer, få bedre oversikt og ta i bruk nye tiltak, sier Stoltenberg.



– Alle må være med og alle bidrag hjelper, sier hun videre.



Vanskeligere å kontrollere

Ifølge FHI er enkelte utbrudd vanskelig å kontrollere.

De skriver at dybdegående genetiske analyser av koronavirus som sirkulerer i Norge, viser at virus fra enkelte utbrudd har endringer i viktige posisjoner i overflateproteinet som kalles for “spike”.

Så langt er det virus fra turistbussen og fra utbruddet i Trondheim/Hyllestad som har endringer som det er viktig å se nærmere på, skriver FHI.

– Enkelte utbrudd ser ut til å være vanskelig kontrollere enten ved at det oppstår tilfeller fra uke til uke, eller at viruset spores tilbake til flere forskjellige fylker, skriver de.