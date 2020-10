Ble observert naken oppå Sindre - dette skjedde egentlig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det var stor latter under kveldens låvefest på Farmen da Daniel fortalte hva han hadde sett på sovestua. Hovedpersonene hevder sin uskyld.

I forrige uke gjestet Mads Hansen God kveld Norge-studio, og kom med en avsløring som han hadde tatt opp på tinget.

– Crewet går hjem i 11-12 tia på kvelden, og det er ikke kameraer på om natta. På ett av tingene så tok jeg opp at noen var observert naken oppå en annen. Inne i sovesalen. Da spurte jeg på tinget: «hva gjorde du der?». Jeg skal ikke si hvem det var men jeg fikk svar, avslører Hansen.

I onsdagens episode av Farmen får vi svar på hvem dette var. Det er deltager Daniel Viem som tar det opp på en låvefest.

– Jeg gikk innom sovestua i går bare for å si god natt. Da jeg ser inn på rommet til de to Kariannene ser jeg at Sindre ligger i senga og lager veldige stønnelyder, sier Viem til stor latter i låven.

– Så ser jeg Karianne Vilde sitter på ryggen til Sindre, kliss naken, fortsetter han.

Karianne Vilde Wølner protesterer på at hun var naken, men Daniel får støtte av Kjetil Kirk.

– Det var du vel, jeg satt å så på jeg også! sier kikkeren Kirk.

Med t-skjorte, men ingen truse

God kveld Norge har kontaktet Wølner for å høre hva som egentlig skjedde i sengehalmen.

– Jeg måtte gi den stakkars gutten massasje. Han var støl, han hadde vært og arbeidet, sier hun.

– Men måtte du gjøre det naken?

– Jeg har ikke blitt observert naken! Jeg har på t-skjorte. Det er bare Daniel som liker å være dramatisk, hevder Wølner.

Ja vel, da kontakter vi Daniel og spør om han bare overdrev litt i denne situasjonen.

– Det var nok veldig uskyldig massasje, helt naken var hun nok ikke.. Men, hun var jo «basically» naken. Hun hadde ikke truse på seg, forteller Daniel Viem.

Ingen truse sier du? Vi må ringe tilbake til Wølner og høre om dette stemmer.

– Ja, hei. Det er meg igjen. Daniel sier at du hadde t-skjorte, men ingen truse?

– Eh, nei, altså.. Jeg er jo.. Ingen kommentar! svarer Wølner, før hun husker litt bedre.

– Du kan skrive at jeg har på meg t-skjorte og truse. Eneste er at jeg ikke har på meg bukse, men det er fordi vi skal legge oss!

Greit, da legger vi den død. Karianne Vilde ga Sindre en massasje med (bittelitt) klær. Det må da være lov.

DE LÆRDE STRIDES: De tre Farmen-deltagerne er ikke helt enige om massasje-historien. Foto: Alex Iversen / TV 2

Vil ikke anbefale massøsen

God kveld Norge har også ringt til Sindre Nyeng for å høre om han var fornøyd med massasjen.

– Jeg hadde vondt i ryggen, men jeg tror ikke det ble noe «likar» da jeg gikk derifra. Hun var knallhard, og det var ikke det jeg var på jakt etter, forklarer Nyeng.

- Vil du anbefale henne videre?

- Nei, det vil jeg ikke gjøre, sier trønderen uten å tenke seg om.

Men selv om massasjen var «så der», og ryggen til Nyeng ikke ble noe «likar», så har han og Wølner fortsatt god kontakt.

– Vi snakker sammen på daglig basis, men den geografiske avstanden er litt stor, så vi har ikke fått møtt hverandre på utsiden. Hun er en veldig bra dame, sier Nyeng som holder til i Trøndelag.

Drammensjenta Wølner sier det samme.

– Jeg har fortsatt ett tett forhold til Sindre og Karianne.

Daniel Viem på sin side var ikke like heldig som Nyeng med sengepartner.

– Jeg delte kun seng med presten, det er vel egentlig det tryggeste, slår Viem fast.