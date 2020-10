Dette er de beste viltvinene til under 200 kroner

Det er høst og tid for kos og gode viltmåltider. Og til en god middag lurer du kanskje på hvilken drikke du bør velge. Les videre så får du fem gode tips.

Det finnes massevis av gode rødviner som egner seg godt til vilt. Denne gangen har vinkjenner Liora Levi plukket drikke fra flere ulike land og valgt viner laget på forskjellige druesorter.

Se hele vinlisten nederst i saken

Libanon er et spennende vinland og i Bekaadalen, helt på grensen til Syria, lages det utsøkte viner.

– I Libanon lages det mange spennende viner som nå har nådd Norge. Her brukes mest internasjonale druesorter som Syrah og Cabernet Sauvignon, forklarer Liora Levi.

Levi, som har vunnet nordisk mesterskap for vinkelnere, har også med en italiener på dagens liste.

– Valpolicella-distriktet i Veneto lager fruktdrevne viner med lite garvesyre som egner seg godt til magert kjøtt som vilt. Denne vinen er også økologisk, sier hun.

Uruguay er et spennende vinland i Sør-Amerika. Her har Levi funnet en vin som akkurat holder seg innenfor 200 kronergrensen.

– Grazón Tannat Reserva 2018 er en spennende vin som er laget på tannat-druen. Den er forholdsvis kraftig, egner seg godt til småvilt som har en litt kraftigere smak enn storvilt, forklarer hun. Vinen har også det Vinmonopolet klassifiserer som miljøsmart emballasje. Produksjon og transport av tunge glassflasker krever mye energi. Derfor jobber Vinmonopolet med å få flere produsenter til å tappe vinen på miljøvennlig emballasje.

For mange er viltmåltider synonymt med franske rødviner. Her har Liora Levi funnet en vin som også er rett under 200 kroner.

– Vin fra Nord-Rhône på Syrah-druen er et klassisk følge til vilt. Med sin smaksintense karakter, men uten for stramme tanniner passer denne vintypen godt til det magre viltkjøttet, sier hun.

Det lages mye god alkoholfri drikke i Norge, og denne gangen har vinkjenneren valgt en eplemost fra Hardanger.

– Edel Eplemost med solbær er en deilig og frisk eplemost med god smak av solbær. Mørke bær passer godt til viltsmaken, samt at man ofte bruker bærbaserte geleer som følge til vilt, så her hentes smaken av solbærene igjen, forklarer Levi.

Liora Levis fem favoritter til under 200 kr

1. Chateau Kefraya Bretèches, Beeka Valley, Libanon, kr 159,90 VP 8136501 (basis)

2. Accordini Valpolicella Classico Biologico, Veneto, Italia, kr 185,10 VP 12204101 (bu)

3. Grazón Tannat Reserva 2018, Uruguay, kr 199,90 VP 11039501 (basis)

4. Clairmont Crôzes-Hermitage Classique 2018, Nord-Rhône, Frankrike, kr 199,90 VP 4355701 (bu)

5. Alkoholfritt: Edel Eplemost med Solbær, Hardanger, Norge, kr 64,70 VP 10486401 (basis)