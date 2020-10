Høie om tiltakene: – Alle råd og regler kan oppsummeres i fire punkter

Mandag holdt regjeringen pressekonferanse om hvilke nye nasjonale tiltak og anbefalinger som skulle gjelde fra midnatt, natt til onsdag.

Etter de nye tiltakene har det oppstått mye forvirring. Onsdag har derfor regjeringen kalt inn til en ny pressekonferanse for å oppklare rundt de nye tiltakene etter stor pågang med spørsmål fra publikum.

Spørsmål som de forsøkte å oppklare, var blant annet hvem som er definert som nærkontakter, hva som regnes som et offentlig sted og spørsmål rundt besøksregler.

– Vi har tatt nye grep for å beholde kontrollen på smittespredning. Av samme grunn har kommunene innført strengere lokale tiltak. Jeg forstår at det er krevende å følge med, sier helseminister Bent Høie (H).

Han forstår at mange føler seg maktesløse når det er strevende å følge med på regler og tiltak.

– Men vi har en oppgave: å stoppe smittespredningen. Vi må begrense antallet vi møter og vi må holde avstand til de vi møter, sier han videre.

Fire punkter

Helseministeren sier at alle råd og regler som gjelder nasjonalt og lokalt kan oppsummeres i fire enkle punkter.

Holdt minst en meters avstand til andre

Hold deg hjemme hvis du er syk

Hold hendene rene

– Det siste punktet handler om å begrense hvor mange du omgås med. Det fjerde er nå: Hold nede antall mennesker du møter privat, sier Høie.

Han ber alle som synes tiltakene er forvirrende om å likevel gjøre så godt de kan for å være med på dugnaden.

– Vi trenger deg. Blir alle med kommer vi til å lykkes denne gangen også, sier helseministeren.

Fem eller ti?

Et av tiltakene det har oppstått mest forvirring rundt er at man anbefales å ikke være mer enn fem personer sammen nasjonalt. I Oslo er det i tillegg et forbud mot å være mer enn ti personer samlet.

Helseministeren forklarer at det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan møtes.

– De nasjonale rådene om å være maks fem personer gjelder også i Oslo. Hvis man er i Oslo derimot kan ikke dette antallet overskride ti personer. Da kan man få en straffereaksjon fordi det er forskriftsfestet, sier Høie.

Helseministeren forteller at han har stor forståelse for at det kan være vanskelig å henge med.

– Det var ganske enkelt 12. mars å si at det ikke var lov til noen ting. Det har ved flere tilfeller vært mye spørsmål om reglene når vi har åpnet opp igjen. Jeg har stor forståelse for at det blir forvirring når man gjør så store endringer, men jeg tror at det vil gå seg til om noen dager, sier Høie.

Gjelder ikke barn

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby brukte pressekonferansen til å belyse hvorfor ikke de samme tiltakene gjelder for barn som for voksne.

– Tiltakene er rettet mot voksne. Når vi sier at vi ikke får ha mer enn fem gjester hjemme gjelder ikke det for barn. Barn kan være sammen med andre i klassen eller sin kohort på fritiden, sier Melby.

Hun forteller at regjeringen har prioritert å skjerme barn fra de strengeste tiltakene.

– Vi har valgt å skjerme barn og unge for inngripende tiltak. Vi skjerper inn ellers i samfunnet fordi det skal være trygt for barn å gå på skolen og for at ingen skal bli ensomme. Jeg oppfordrer barn til å ferie bursdag sammen, fordi det er så viktig at ingen holdes utenfor, sier kunnskapsministeren.

Reduser sosial kontakt

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet understreker at befolkningen må redusere antall sosiale kontakter slik at vi kan få ned smittepresset.

– Reduserert du antallet med 20, 30, 40 eller 80 prosent, så hjelper det mye. Å få ned R-tallet ved å redusere sosiale kontakter er det aller viktigste vi gjør i fellesskap nå, sier han.

Han oppfordrer alle til å være færre sammen i sosiale sammenhenger og at man er sammen i kortere tid. Rådet er å heller ikke være sammen med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

– Den samme logikken har vært der hele tiden, men vi har nå laget nye regler for å forsikre oss om at budskapet er tydelig nok, sier Guldvog.

SMITTE: Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg mener smittesituasjonen har forverret seg betydelig. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kan forvente dødsfall

Camilla Stoltenberg i FHI er bekymret for utviklingen av smittespredningen de siste ukene.

– Situasjonen har forverret seg betydelig. Antall smittede økte med nesten 80 prosent i forrige uke fra uken før, sier Stoltenberg.

I Uke 42 ble det meldt om 942 tilfeller, mens det i uke 43 ble meldt om 1686 tilfeller.

Antallet som testet positivt øker i alle aldersgrupper og i alle fylker med unntak av Agder. Importsmitten øker, og det samme gjør antall sykehusinnleggelser.

– Vi kan forvente økning i sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene som kommer. Dette viser at det var viktig og riktig å innføre strengere tiltak. Vi må gjøre det vi kan for å unngå den andre bølgen. Vi må ta kontroll ved å styrke tiltak vi har hatt lenge, målrettede tiltak der smitten skjer, få bedre oversikt og ta i bruk nye tiltak, sier Stoltenberg.

– Alle må være med og alle bidrag hjelper, sier hun videre.

Dette er tiltakene

Statsminister Erna Solberg la mandag fram regjeringens nye nasjonale koronaregler:

Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan møtes.

Alle anbefales å redusere antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke.

Antallet som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet i lånte lokaler, reduseres fra 200 til 50.

Det blir ikke lov for å ha mer enn 50 personer på firmafest.

For at arbeidstakere fra andre land ikke skal bli ilagt karantene må de teste negativt hver 3. dag.

Arbeidstakere fra land som ifølge EU er røde land må nå i ti dagers karantene. Dette gjelder blant annet Polen, Frankrike og Storbritannia.

De nye tiltakene varer fram til tidlig i desember.

Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier at innbyggerne i tillegg må følge eventuelle lokale tiltak som har blitt bestemt i egen kommune.

324 nye smittetilfeller

Det var ved midnatt registrert 18.665 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall, en økning på 324 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 757 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Økningen er den nest høyeste på ett døgn så langt under pandemien.