EU: Første vaksine klar i april 2021

På en pressekonferanse onsdag opplyser Ursula von der Leyen at de første vaksinene er klare først i april 2021.

Hun sa også at de håper å kunne levere opptil 50 millioner vaksiner til EU i måneden, melder Reuters.

Tidligere har det vært optimistiske prognoser fra legemiddelfirmaene. Departementsråd Bjørn-Inge Larsen sa tidligere i år at man fikk tilbakemeldinger på at man kan levere vaksiner i løpet av 2020.

– Ut ifra det er det ikke helt urimelig at vi har vaksinert to tredeler av den voksne befolkningen i løpet 2021, sa Larsen.

Vil understreke usikkerheten

På en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag ble Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, spurt av TV 2 om hva hun tenker om EU-kommisjonens anslag.

– Hva vet vi om når vaksinen kan komme på det norske markedet?

– Vi har vært opptatte av å understreke usikkerheten av når en vaksine kan komme. Det anslaget er kanskje det beste vi har akkurat nå, sier Stoltenberg.

Samtidig understreker hun at situasjonen vil fortsette å endre seg.

– Tiden kan kortes ned ettersom situasjonen er så krevende mange stedet i verden eller det kan ta lengre tid på grunn av noe som skjer under utprøvingen, sier hun.

FHI forteller at når vaksinen kommer på markedet avhenger av en rekke faktorer.

– Derfor skal man være varsom med å si når den kommer. Det jobbes så fort som mulig og det gir håp. Det er et håp om at den vil komme raskere enn det en lignende vaksine noen gang har gjort i verdenshistorien, sier Stoltenberg.

– Vaksine klar i november

Selskapet Pfizer skriver at de kan ha en vaksine klar i løpet av den tredje uken av november.

– Så la meg være tydelig, forutsatt at vi får positive resultater, så vil Pfizer søke om nødautorisasjonsbruk i USA like etter at sikkerhetsmilepælen er oppnådd i den tredje uken i november, skriver sjefen for selskapet, Albert Bourla, i et åpent brev.

En nødgodkjenning vil innebære at helsepersonell som behandler koronapasienter, samt personer i risikogrupper, kan få vaksinen før amerikanske myndigheter har godkjent den til allmenn bruk.

Avtale med EU

I oktober leverte Pfizer sin fremste kandidat til en koronavaksine til det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Pfizer vil nå sende dataene fra testresultatene til EMA. EMA vil dermed være i stand til å vurdere om vaksinen bør godkjennes til bruk i Europa.

Selskapet skriver at de vil vite om vaksinen er effektiv mot koronaviruset i utgangen av oktober.

Tyske Biontech samarbeider med amerikanske Pfizer om å utvikle vaksinen som kan bli tilgjengelig for EU-landene, samt Norge, når den eventuelt er ferdigutviklet.