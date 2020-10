Marit Bjørgen ble skadet i Landskampen-finalen: – Jækla vondt

Det gikk ikke smertefritt for seg da Marit Bjørgen (40) og lagkameratene konkurrerte mot Sverige i finalen av Landskampen 2020.

Fredag er det klart for finale i årets sesong av Landskampen på TV 2 – den prestisjetunge duellen mellom Norge og Sverige, uten ski på beina.

I løpet av de siste episodene har seerne vært vitne til en liten maktdemonstrasjon fra svensk side. De gule og blå hamstret også poeng i samtlige konkurranser forrige uke, og leder dermed med ti poeng på nordmennene før finalen.

En lignende situasjon så man i fjorårets sesong før finalen. Den gang tok nordmennene revansje og klarte å berge den norske stoltheten og vinne over søta bror.

Det ønsket årets norske lag, bestående av Marit Bjørgen, Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold og Martin Johnsrud Sundby, å repetere.

Ble skadet

Ikke lenge etter at finalen startet, skulle det derimot bli problemer for en av deltakerne på det norske laget. Hele Norges skidronning, Marit Bjørgen (40), var nemlig litt uheldig i et hinder og brøt sammen med store smerter.

– Jeg hoppet ned fra hinderet, og jeg tror jeg fikk en skikkelig strekk på knærne. Det gjorde jækla vondt der og da. Jeg trodde jeg var ferdig, sier Bjørgen på telefon til TV 2.

Hun klarte likevel å fullføre konkurransen, på tross av smertene.

– Jeg prøvde litt forsiktig og kjente «okei jeg må prøve litt til». Og da er man jo full av adrenalin også, så det gikk jo å fullføre. Jeg fikk vondere dagen etter, sånn sett. Da trodde jeg egentlig at det hadde skjedd noe alvorlig, for da klarte jeg nesten ikke å gå på foten.

KRYKKER: Marit Bjørgen (40) måtte gå på krykker etter konkurransen. Her blir hun undersøkt av lege på stedet. Foto: TV 2.

Ikke noe å si for konkurransen

Skidronningen mener samtidig at skaden ikke hadde noe å si for utfallet av konkurransen mot Sverige.

– Det var kjedelig akkurat det, men jeg tror ikke det hindret oss så veldig mye i selve konkurransen, sier Bjørgen hemmelighetsfullt.

Etter konkurransen ble Bjørgen undersøkt av lege på stedet, som konkluderte med at hun hadde strekt leddbåndene godt. Det gikk derimot ikke lang tid før Bjørgen følte seg bedre.

– Jeg dro jo hjem med krykker den dagen, men så var jeg mye bedre den andre dagen, så da droppet jeg dem. Jeg fikk også en fysioterapeut til å se på det etter fire - fem dager, og da trodde hun ikke at det var noe alvorlig, sier Bjørgen og utdyper:

– Jeg kjente også at det ble bedre og bedre for hver dag, og etter en ukes tid klarte jeg å springe. Så da skjønte jeg at det antageligvis hadde vært en skikkelig strekk.

Årets sesong av Landskampen ble spilt inn på Rjukan i sommer.

Satser fortsatt på Wasaloppet

Selv om de verste smertene gikk relativt raskt over, innrømmer 40-åringen at hun har kjent litt smerter inntil ganske nylig. Det har derimot ikke satt noen stopp for hennes mål om deltakelse på Wasaloppet i vinter.

– Det har ikke hindret meg i noe, men det har tatt tid. Det er først nå jeg føler at det begynner å bli helt bra. Så det er fortsatt noen bevegelser som har vært litt vond å gjøre, men det har ikke hindret meg sånn sett, sier tobarnsmoren.

Bjørgen er ikke den første som har skadet seg i årets sesong av Landskampen. Tidligere har TV 2 skrevet om at Martin Johnsrud Sundby måtte på sykehus og måtte bli erstattet av Emil Iversen en kortere periode.

Svenske Teodor Peterson besvimte også etter en av konkurransene.

