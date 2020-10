Sverige vant Landskampen – nordmennene mener at svenskene hadde én spesiell fordel

Etter at Norge slo Sverige i nabolandenes store duell, TV 2-programmet Landskampen, i fjor, ble det revansje til svenskene i år.

Det sørget Frida Karlsson (21), Anna Jönsson Haag (34), Emil Jönsson (35) og Teodor Peterson (32) for, i en nervepirrende finale på Gaustablikk i Telemark.

– Det føltes bra å slå Norge i finalen. Det er alltid like deilig å få vise «söta bror» hvor skapet skal stå, sier Karlsson til TV 2 i etterkant av finalen.

Ingen tilfeldigheter

21-åringen, som omtales som svenskenes nye svar på Therese Johaug, tror at det gule og blå laget vant av flere grunner.

– Vi hadde en bra fordeling av egenskaper på laget vårt. Men fremfor alt hadde vi to taktiske sprintmenn som ikke overlot noe til tilfeldighetene. Vi som lag ville vinne mer enn de andre, og var forberedt på at det kom til å koste, forteller Karlsson.

Før jaktstart på finaledagen ledet Sverige med hele ti poeng over Norge. Men ettersom lagene skulle igjennom flere øvelser som kunne utjevne tiden, og nordmennene tidligere har bevist at de kan prestere når det gjelder, innrømmer 21-åringen at det svenske laget ikke ville juble før seieren var et faktum.

– Vi gjorde alt vi kunne hele veien inn til mål. Vi visste at det fantes deler av løypen som man kunne kaste bort tid på og at luken (til nordmennene, journ.amn.) raskt kunne blitt tatt igjen. Så det var et adrenalinrush helt til vi satte den siste puslebiten på plass og kunne heve pokalen i skyene.

FEIRET: Svenskene kunne til slutt juble over seieren i Landskampen 2020. Fra venstre: Programleder Petter Northug, Teodor Peterson, Frida Karlsson, Emil Jönsson, Anna Jönsson Haag, programleder Gunde Svan, Martin Johnsrud Sundby, Tarjei Bø, Marit Bjørgen og Ingrid Landsmark Tandrevold. Foto: TV 2.

– De var bedre taktisk

Det norske laget besto av Marit Bjørgen (40), Ingrid Landmark Tandrevold (24), Martin Johnsrud Sundby (36) og Tarjei Bø (32).

Bjørgen og Tandrevold forteller at laget var ved godt mot etter første konkurranse, hvor de greide å hente inn svenskenes forsprang med noen sekunder. De innrømmer likevel skuffelsen over tapet til slutt.

– Jeg tror ikke jeg innså det før de var i mål, jeg. Jeg hadde hele tiden troa på at vi kunne ta dem, men den forbaskede boksen vi slo på ville jo aldri knuse, så vi kom jo ingen vei, forteller Tandrevold til TV 2.

MÅTTE KNUSE SEMENT: Siste oppgave i konkurransen innebar å knuse stein med slegge for å frigjøre noen tau fra en sementblokk. Fra venstre: Ingrid Landmark Tandrevold, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby. Foto: TV 2.

– Vi følte de hadde et bra forsprang, men vi jobbet og tok oss ut helt til slutt. Vi hadde jo håpet og trua, men det gikk ikke. Det var surt der og da, men det var jo verdige vinnere. De var litt bedre taktisk og holdt roen litt mer enn vi gjorde, i mange øvelser, mener Bjørgen.

Ble skadet

Finalen ble heller ikke smertefri fysisk for sistnevnte, etter at hun var uheldig i starten av lagkonkurransen.

– Jeg hoppet ned fra hinderet, og jeg tror jeg fikk en skikkelig strekk på knærne. Det gjorde jækla vondt der og da. Jeg trodde jeg var ferdig, forklarer Bjørgen.

40-åringen klarte, til tross for smertene, å fullføre konkurransen. Hun tror derimot ikke at skaden hadde noe å si for resultatet av konkurransen.

– Det var kjedelig akkurat det, men jeg tror ikke det hindret oss så veldig mye i selve konkurransen, sier hun.

Mistet overtaket

Skiskytter Tarjei Bø mener at det svenske laget kanskje hadde en liten fordel med tanke på lagsammensetningen.

– Det er alltid tungt å tape for Sverige, men i siste halvdel av Landskampen så viste de at de var bedre enn oss, forteller 32-åringen og utdyper:

– Svenskene hadde en veldig bra sammensetning av utøvere. Seige og utholdende kombinert med sterke og eksplosive. Vi hadde ikke like mye spisskompetanse som de, og det overtaket vi hadde i starten mistet vi.

LEDET: Svenskene ledet med hele ti poeng før finalen. I selve finalen hadde de derfor også et tidsforsprang på nordmennene. Foto: TV 2.

Han er likevel glad for opplevelsen, og tror konkurransene kan ha ført de rivaliserende utøverne nærmere hverandre.

– Det har vært så harde konkurranser, der vi har fått kjent på blodsmak og frustrasjon. Men alt i alt var Landskampen en skikkelig artig opplevelse, med mange kule øyeblikk og mange latterkramper, sier Bø og legger til:

– Når man er med på et sånt program så blir man jo liksom glad i de også, så når duellene var over og pulsen har lagt seg så er vi blitt ekstremt gode venner.

Det får han medhold i fra svenske Emil Jönsson.

– De var så herlige personer, så til vinteren kommer jeg til å holde en ekstra tommel opp for Norge. Jeg håper mest på Sverige, men de nordmennene jeg har møtt her må gjerne gjøre det bra, smiler han.

