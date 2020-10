Gir blaffen i kritikerne etter pikant underlivsoperasjon

Influenser Sophie Elise lanserte denne uken sin tredje bok «Ting jeg har lært». Boken har fått variert omtale med terningkast tre fra Dagbladet, mens VG trillet terningen til fem øyne.

I boken reflekterer Isachsen over komplekser rundt egen kropp og legning og åpner opp om usikkerheten knyttet til eget underliv.

– Dette er nesten som å skrive en dagbok, jeg synes det er helt sykt at folk skal lese det, forteller 25-åringen under et intervju i God kveld Norge studio.

Se hele intervjuet med Isachsen i God kveld Norge-studio øverst i saken.

Føler seg misforstått

I STUDIO: Sophie Elise i God kveld Norge studio for å snakke om kritikken i kjølevannet av den nye boken. Foto: Marie Myklebostad / God kveld Norge

I boken åpner hun blant annet opp om at hun til slutt, etter flere år med usikkerhet rundt hvordan underlivet så ut, bestemte seg for å operere. På dette tidspunktet hadde hun allerede operert puppene, nesa og rumpa.

I kommentarfeltene på sosiale medier, og på det anonyme nettstedet Jodel, har flere kritisert bloggeren for å være for åpen om underlivsoperasjonen.

– Du er åpen om en operasjon, igjen. Denne gangen er det underlivet. Kritikerne spør om "dette er åpenheten vi trenger", ettersom det kan få folk til å kjenne på feilen selv, sier programleder Niklas Baarli.

– Jeg tenker, hva er alternativet? Skal man ikke snakke om noe fordi folk synes det er feil. Jeg tenker på hva jeg hadde trengt å høre når jeg var usikker og det er åpenhet, forteller Isachsen.

25-åringen ønsker også å understreke at hun i boken er tydelig på at det ikke hjalp på selvtilliten å operere seg.

– Det spilte ingen rolle for skammen var inne i DNA-et mitt. Den var ikke knyttet til underlivet mitt, den utspilte seg bare der. Så når folk kommer med den kritikken så stiller jeg spørsmålet om de har lest boka. De kan ikke bare ta noe fra en overskrift, forteller hun.

– Jeg merker du blir engasjert, skyter Baarli inn.

– Jeg blir det, for ofte gir ikke folk meg den sjansen ved at de faktisk leser boken. De henger det bare på en overskrift de har lest. Jeg står en million inne for det jeg har skrevet og måten jeg har skrevet det på, understreker hun.

Vært vanskelig å innse

Selv er kapitlet om intimitet Isachsens favorittdel i boken.

– Når jeg skrev det så var det som jeg fikk adrenalin fordi jeg kjente på at det jeg skriver nå er såpass personlig og ubehagelig. Da skjønte jeg at jeg har kommet til et punkt jeg vil være som forfatter, der du klarer å borre dypt nedi din egen skam og faktisk klarer å skrive om det. Det føltes ut som et gjennombrudd for meg, forteller hun.

Den tidligere toppbloggeren forteller at hun har hatt vanskeligheter med flere temaer underveis, og at hun nesten stoppet boken på grunn av dette.

– Hvilke ting har vært vanskelig å innse? spør programleder Marte Bratberg.

– Det har vært vanskelig å innrømme ovenfor meg selv hvor lukket jeg har vært ovenfor intimitet og at man spiller en slags rolle ovenfor folk og hvor mye man skammer seg over tankene man har ovenfor andre, forteller hun og legger til;

– Jeg tror mange tenker at jeg er veldig skamløs, når jeg er veldig full av nettopp det.

Måtte flytte

Isachsen forteller at hun fikk stor støtte av kjæresten gjennom snart fire år, Kasper Kristoffersen (26). I følge influenseren har han ingen problemer med at kjæresten deler intime detaljer.

AVSTANDSFORHOLD: Sophie Elise Isachsen og kjæresten Kasper Kristoffersen bor nå hver for seg ettersom Kristoffersen studerer i Tromsø. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Han er veldig stolt og har vært med meg i denne prosessen. Jeg har vært et vrak, forteller hun.

Isachsen forteller at hun brøt sammen flere ganger under skriveprosessen.

– Jeg måtte bytte til en annen leilighet i sommer for å skifte litt miljø og kunne skrive. Da satt han der med meg når jeg gråt og skalv over det jeg hadde skrevet, forteller hun og legger til;

– Han har beroliget meg og er veldig stolt over boka.

Med råd til de unge

Hvis man ikke kjenner meg så tenker man «Sophie Elise opererer, hun er et dårlig forbilde, hun er lettkledd, og nå snakker hun om fitta si», så selvfølgelig blir det negativt. Sophie Elise

– Hva håper du at unge som leser boka og ser på deg som et forbilde kan lære?

– At man ikke er alene uansett, om det er skam til seksualitet eller at man føler seg som en kjip person. Man skal sitte igjen med en følelse av at det er enklere å snakke om ting, forteller hun.

– Hva gjør det med deg, at folk kritiserer deg så hardt og åpent?

– Hadde du spurt meg for ett eller to år siden så hadde jeg sikker blitt veldig lei meg, men jeg har jobbet så hardt og lenge med den boka her, forteller hun og legger til;

– Den kritikken gjør ikke så mye for jeg tror den er basert på overskrifter og hva de tror jeg har skrevet. Og jeg skjønner det, for hvis man ikke kjenner meg så tenker man «Sophie Elise opererer, hun er et dårlig forbilde, hun er lettkledd, og nå snakker hun om fitta si», så selvfølgelig er det negativt. Men les boka, understreker hun.

– Hva er neste steg for deg nå?

– Jeg tror jeg bare skal nyte utgivelsen av denne boka, ikke stresse så mye og ta det med ro før jeg hopper på neste prosjekt, svarer Isachsen.